В Минфине США выразили мнение, что торговые переговоры с Индией затянулись

ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. США считают, что торговые переговоры с Индией затянулись, несмотря на хорошие личные отношения президента Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди, заявил в среду министр финансов Скотт Бессент. "У президента Трампа и премьера Моди очень хорошие отношения. Индийцы начали переговоры сразу после Дня освобождения, и я ожидал, что сделка будет заключена в мае или июне. Но её так и нет", — сказал он в эфире Fox Business. По словам Бессента, фактором напряжённости остаются закупки Индией российской нефти. "Они на этом зарабатывают, фактически извлекая прибыль", - указал глава американского минфина. При этом он выразил уверенность, что компромисс между двумя странами будет найден. "Индия — крупнейшая демократия, США — крупнейшая экономика. В конечном счёте мы придём к решению", - заключил министр финансов США.
