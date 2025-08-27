https://1prime.ru/20250827/peregovory-861337044.html

В Минфине США выразили мнение, что торговые переговоры с Индией затянулись

В Минфине США выразили мнение, что торговые переговоры с Индией затянулись

27.08.2025

экономика

россия

сша

индия

дональд трамп

нарендра моди

скотт бессент

ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. США считают, что торговые переговоры с Индией затянулись, несмотря на хорошие личные отношения президента Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди, заявил в среду министр финансов Скотт Бессент. "У президента Трампа и премьера Моди очень хорошие отношения. Индийцы начали переговоры сразу после Дня освобождения, и я ожидал, что сделка будет заключена в мае или июне. Но её так и нет", — сказал он в эфире Fox Business. По словам Бессента, фактором напряжённости остаются закупки Индией российской нефти. "Они на этом зарабатывают, фактически извлекая прибыль", - указал глава американского минфина. При этом он выразил уверенность, что компромисс между двумя странами будет найден. "Индия — крупнейшая демократия, США — крупнейшая экономика. В конечном счёте мы придём к решению", - заключил министр финансов США.

сша

индия

2025

россия, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди, скотт бессент