В Минфине США выразили мнение, что торговые переговоры с Индией затянулись - 27.08.2025
В Минфине США выразили мнение, что торговые переговоры с Индией затянулись
2025-08-27T16:17+0300
2025-08-27T16:17+0300
ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. США считают, что торговые переговоры с Индией затянулись, несмотря на хорошие личные отношения президента Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди, заявил в среду министр финансов Скотт Бессент. "У президента Трампа и премьера Моди очень хорошие отношения. Индийцы начали переговоры сразу после Дня освобождения, и я ожидал, что сделка будет заключена в мае или июне. Но её так и нет", — сказал он в эфире Fox Business. По словам Бессента, фактором напряжённости остаются закупки Индией российской нефти. "Они на этом зарабатывают, фактически извлекая прибыль", - указал глава американского минфина. При этом он выразил уверенность, что компромисс между двумя странами будет найден. "Индия — крупнейшая демократия, США — крупнейшая экономика. В конечном счёте мы придём к решению", - заключил министр финансов США.
россия, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди, скотт бессент
Экономика, РОССИЯ, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Скотт Бессент
16:17 27.08.2025
 
В Минфине США выразили мнение, что торговые переговоры с Индией затянулись

Бессент: США считают, что торговые переговоры с Индией "затянулись"

© Фото : Official White HouseВстреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди
Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© Фото : Official White House
ВАШИНГТОН, 26 авг – ПРАЙМ. США считают, что торговые переговоры с Индией затянулись, несмотря на хорошие личные отношения президента Дональда Трампа и премьер-министра Нарендры Моди, заявил в среду министр финансов Скотт Бессент.
"У президента Трампа и премьера Моди очень хорошие отношения. Индийцы начали переговоры сразу после Дня освобождения, и я ожидал, что сделка будет заключена в мае или июне. Но её так и нет", — сказал он в эфире Fox Business.
По словам Бессента, фактором напряжённости остаются закупки Индией российской нефти. "Они на этом зарабатывают, фактически извлекая прибыль", - указал глава американского минфина.
При этом он выразил уверенность, что компромисс между двумя странами будет найден. "Индия — крупнейшая демократия, США — крупнейшая экономика. В конечном счёте мы придём к решению", - заключил министр финансов США.
Индия считает новые пошлины США необоснованными, пишут СМИ
13:59
 
