Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске - 27.08.2025, ПРАЙМ
Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
27.08.2025
2025-08-27T12:53+0300
2025-08-27T12:53+0300
2025-08-27T12:58+0300
политика
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861320051_0:11:3603:2038_1920x0_80_0_0_15749cbf7de4da09d4e385e0eea3fcd8.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На Аляске состоялся очень содержательный и нужный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще раз, наверное, не лишним будет повторить, что на Аляске состоялся очень содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор между нашими двумя президентами (Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - ред.)", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Пескова, переговоры президентов на Аляске затрагивали различные вопросы, связанные с украинским урегулированием.На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
аляска
сша
Политика, РОССИЯ, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
