Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске - 27.08.2025
Политика
Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске - 27.08.2025, ПРАЙМ
Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
На Аляске состоялся очень содержательный и нужный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T12:53+0300
2025-08-27T12:58+0300
политика
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На Аляске состоялся очень содержательный и нужный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще раз, наверное, не лишним будет повторить, что на Аляске состоялся очень содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор между нашими двумя президентами (Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - ред.)", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Пескова, переговоры президентов на Аляске затрагивали различные вопросы, связанные с украинским урегулированием.На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:53 27.08.2025 (обновлено: 12:58 27.08.2025)
 
Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске

Песков: на Аляске состоялся очень содержательный разговор Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На Аляске состоялся очень содержательный и нужный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще раз, наверное, не лишним будет повторить, что на Аляске состоялся очень содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор между нашими двумя президентами (Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - ред.)", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, переговоры президентов на Аляске затрагивали различные вопросы, связанные с украинским урегулированием.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Трамп оценил решение Путина по Аляске
Вчера, 06:24
 
Политика РОССИЯ Аляска США Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков
 
 
