Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины
Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины - 27.08.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины
27.08.2025
2025-08-27T12:55+0300
2025-08-27T12:55+0300
2025-08-27T12:55+0300
политика
россия
дмитрий песков
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Точных сроков (встречи переговорных групп России и Украины - ред.) пока мы назвать не можем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины
Песков: сроков новой встречи переговорных групп России и Украины пока нет
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Точных сроков (встречи переговорных групп России и Украины - ред.) пока мы назвать не можем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
