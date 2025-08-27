https://1prime.ru/20250827/peskov-861320859.html

Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины

Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины - 27.08.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины

Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T12:55+0300

2025-08-27T12:55+0300

2025-08-27T12:55+0300

политика

россия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860337113_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_17459e5dbec8e6a073cfccba819a404e.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Точных сроков (встречи переговорных групп России и Украины - ред.) пока мы назвать не можем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://1prime.ru/20250826/ukraina-861292736.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков