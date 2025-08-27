Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250827/peskov-861320859.html
Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины
Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины - 27.08.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины
Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T12:55+0300
2025-08-27T12:55+0300
политика
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860337113_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_17459e5dbec8e6a073cfccba819a404e.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Точных сроков (встречи переговорных групп России и Украины - ред.) пока мы назвать не можем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://1prime.ru/20250826/ukraina-861292736.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860337113_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_225f6245d4890d7760781e978ab8bf8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
12:55 27.08.2025
 
Песков ответил на вопрос о встрече переговорных групп России и Украины

Песков: сроков новой встречи переговорных групп России и Украины пока нет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Точных сроков новой встречи российской и украинской переговорных групп пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Точных сроков (встречи переговорных групп России и Украины - ред.) пока мы назвать не можем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
На Украине предложили сажать в тюрьму за попытку бегства в Россию
Вчера, 22:24
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала