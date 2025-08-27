https://1prime.ru/20250827/peskov-861321349.html
В Кремле рассказали о контактах России и США
В Кремле рассказали о контактах России и США - 27.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о контактах России и США
Контакты России и США продолжаются по известным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Контакты России и США продолжаются по известным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается наших контактов с американцами - они продолжаются по тем каналам, которые тоже уже хорошо известны", - сказал Песков журналистам.
В Кремле рассказали о контактах России и США
Песков: контакты России и США продолжаются по известным каналам