В Кремле рассказали о контактах России и США

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Контакты России и США продолжаются по известным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается наших контактов с американцами - они продолжаются по тем каналам, которые тоже уже хорошо известны", - сказал Песков журналистам. ​

