Песков заявил, что конфликт на Украине спровоцирован не Россией - 27.08.2025
Песков заявил, что конфликт на Украине спровоцирован не Россией
2025-08-27T12:59+0300
2025-08-27T12:59+0300
политика
общество
россия
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы считаем, что эти усилия (президента СШа Дональда Трампа - ред.)… действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он также подчеркнул, что Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины.
общество , россия
Политика, Общество , РОССИЯ
12:59 27.08.2025
 
© РИА Новости . POOL
Дмитрий Песков
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что эти усилия (президента СШа Дональда Трампа - ред.)… действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он также подчеркнул, что Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины.
Заголовок открываемого материала