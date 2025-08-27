https://1prime.ru/20250827/peskov-861321522.html

Песков заявил, что конфликт на Украине спровоцирован не Россией

2025-08-27T12:59+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы считаем, что эти усилия (президента СШа Дональда Трампа - ред.)… действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он также подчеркнул, что Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, нужна взаимность со стороны Украины.

