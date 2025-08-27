https://1prime.ru/20250827/peskov-861322296.html

Путин готовится к участию в ВЭФ, сообщил Песков

Путин готовится к участию в ВЭФ, сообщил Песков - 27.08.2025, ПРАЙМ

Путин готовится к участию в ВЭФ, сообщил Песков

Президент РФ Владимир Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T13:03+0300

экономика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861322144_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_f97fd14c3d095be53a0c43698863149c.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин сейчас активно ведет подготовку к Дальневосточному экономическому форуму, который, как вы знаете, пройдет во Владивостоке", - сказал Песков журналистам.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

