Путин готовится к участию в ВЭФ, сообщил Песков
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин сейчас активно ведет подготовку к Дальневосточному экономическому форуму, который, как вы знаете, пройдет во Владивостоке", - сказал Песков журналистам.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
