Путин готовится к участию в ВЭФ, сообщил Песков - 27.08.2025
Путин готовится к участию в ВЭФ, сообщил Песков
россия, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:03 27.08.2025
 
Путин готовится к участию в ВЭФ, сообщил Песков

Песков: Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин сейчас активно ведет подготовку к Дальневосточному экономическому форуму, который, как вы знаете, пройдет во Владивостоке", - сказал Песков журналистам.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
