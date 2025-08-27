https://1prime.ru/20250827/peskov-861323035.html

В Кремле оценили посреднические усилия Трампа по Украине

В Кремле оценили посреднические усилия Трампа по Украине

политика

общество

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Посреднические усилия президента США Дональда Трампа в украинском урегулировании важны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и выразил надежду на их продолжение. "Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Пресс-секретарь президента также заметил, что Россия надеется, что посреднические усилия со стороны американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине продолжатся.

