Названы плоды, которые ботаники считают ягодами

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Плоды баклажана, болгарского перца, а также помидора и банана с точки зрения ботаники классифицируются как ягоды, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева. "Есть ботаническая классификация плодов. По ботанической классификации и в соответствии с ней под ягодой понимают плод, который завязывается из одного цветка с сочной мякотью и множеством семян внутри… Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец - это все ягоды по структуре самого плода", - рассказала Пырьева. Однако, по словам эксперта, потребителей интересует не ботаническая классификация, а пищевая ценность продуктов.
