Названы плоды, которые ботаники считают ягодами - 27.08.2025
Названы плоды, которые ботаники считают ягодами
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Плоды баклажана, болгарского перца, а также помидора и банана с точки зрения ботаники классифицируются как ягоды, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева. "Есть ботаническая классификация плодов. По ботанической классификации и в соответствии с ней под ягодой понимают плод, который завязывается из одного цветка с сочной мякотью и множеством семян внутри… Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец - это все ягоды по структуре самого плода", - рассказала Пырьева. Однако, по словам эксперта, потребителей интересует не ботаническая классификация, а пищевая ценность продуктов.
02:53 27.08.2025 (обновлено: 02:59 27.08.2025)
 
Названы плоды, которые ботаники считают ягодами

Пырьева: плоды баклажана, болгарского перца и помидора классифицируются как ягоды

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Плоды баклажана, болгарского перца, а также помидора и банана с точки зрения ботаники классифицируются как ягоды, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.
"Есть ботаническая классификация плодов. По ботанической классификации и в соответствии с ней под ягодой понимают плод, который завязывается из одного цветка с сочной мякотью и множеством семян внутри… Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец - это все ягоды по структуре самого плода", - рассказала Пырьева.
Однако, по словам эксперта, потребителей интересует не ботаническая классификация, а пищевая ценность продуктов.
 
Заголовок открываемого материала