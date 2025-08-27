Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС надеются на преодоление тупика со входом в блок Киева, пишут СМИ - 27.08.2025
В ЕС надеются на преодоление тупика со входом в блок Киева, пишут СМИ
В ЕС надеются на преодоление тупика со входом в блок Киева, пишут СМИ - 27.08.2025, ПРАЙМ
В ЕС надеются на преодоление тупика со входом в блок Киева, пишут СМИ
Издание Politico пишет со ссылкой на неназванных дипломатов, что в Евросоюзе надеются на то, что тупиковую ситуацию вокруг вступления Украины в блок получится... | 27.08.2025, ПРАЙМ
08:14 27.08.2025
 
В ЕС надеются на преодоление тупика со входом в блок Киева, пишут СМИ

Politico: в ЕС надеются на преодоление тупика со входом в блок Киева

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Издание Politico пишет со ссылкой на неназванных дипломатов, что в Евросоюзе надеются на то, что тупиковую ситуацию вокруг вступления Украины в блок получится разрешить в ближайшие месяцы из-за оказания давления на Венгрию.
"Два дипломата выразили надежду, что тупиковая ситуация вокруг вступления Украины (в ЕС - ред.) может быть преодолена в ближайшие месяцы, учитывая давление на Будапешт", - говорится в сообщении.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе еще до вступления Украины в Евросоюз хотят запланировать в бюджете на следующие семь лет сотни миллиардов евро на финансирование Киева, Венгрия выступает против.
Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Киев заявлениями и поступками неоднократно показывал свое враждебное отношение к Венгрии. Так, последним ярким примером был удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". После чего глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в страну прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски ответил на его обвинения, посоветовав "обращаться с жалобами к России".
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
В ЕС определили даты обсуждения гарантий безопасности для Украины
Вчера, 14:53
 
