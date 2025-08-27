https://1prime.ru/20250827/polkovnik-861308225.html
СМИ: полковник ВС Франции помогал Киеву планировать операции против России
СМИ: полковник ВС Франции помогал Киеву планировать операции против России - 27.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: полковник ВС Франции помогал Киеву планировать операции против России
Действующий полковник сухопутных войск Франции Франсуа Гонен летом 2024 года помогал Киеву планировать военные операции ВСУ против российской армии, следует из... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T09:42+0300
2025-08-27T09:42+0300
2025-08-27T09:42+0300
политика
россия
франция
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592876_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71a3f0d434459c7eeb944f94e69d11fa.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Действующий полковник сухопутных войск Франции Франсуа Гонен летом 2024 года помогал Киеву планировать военные операции ВСУ против российской армии, следует из статьи Гонена в журнале Revue militaire générale (RMG). "В настоящее время он возглавляет отдел аналитики и планирования первой дивизии и осуществлял поддержку миссии по обороне Киева летом 2024 года", - говорится в комментарии к статье. Отмечается, что в общей сложности Гонен пробыл в Киеве четыре месяца, выполняя эти задачи. В статье описываются тактические детали террористического нападения ВСУ на Курскую область и, как утверждается, операций российской армии в ДНР летом 2024 года. При этом из статьи неясно, участвовал ли Гонен в планировании нападения на область. В публикации, как утверждается в статье, также приводятся карты боевых действий в ДНР, использовавшиеся французскими военными. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
https://1prime.ru/20250604/udary-858175075.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592876_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e317e2049254f02a9940db165a846028.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, всу
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ВСУ
СМИ: полковник ВС Франции помогал Киеву планировать операции против России
RMG: французский полковник Гонен ездил в Киев планировать операции ВСУ против РФ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Действующий полковник сухопутных войск Франции Франсуа Гонен летом 2024 года помогал Киеву планировать военные операции ВСУ против российской армии, следует из статьи Гонена в журнале Revue militaire générale (RMG).
"В настоящее время он возглавляет отдел аналитики и планирования первой дивизии и осуществлял поддержку миссии по обороне Киева летом 2024 года", - говорится в комментарии к статье.
Отмечается, что в общей сложности Гонен пробыл в Киеве четыре месяца, выполняя эти задачи.
В статье описываются тактические детали террористического нападения ВСУ на Курскую область и, как утверждается, операций российской армии в ДНР летом 2024 года. При этом из статьи неясно, участвовал ли Гонен в планировании нападения на область.
В публикации, как утверждается в статье, также приводятся карты боевых действий в ДНР, использовавшиеся французскими военными.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
ВС России нанесли удар по французским наемникам в Одесской области