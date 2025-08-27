https://1prime.ru/20250827/polkovnik-861308225.html

СМИ: полковник ВС Франции помогал Киеву планировать операции против России

СМИ: полковник ВС Франции помогал Киеву планировать операции против России

2025-08-27T09:42+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Действующий полковник сухопутных войск Франции Франсуа Гонен летом 2024 года помогал Киеву планировать военные операции ВСУ против российской армии, следует из статьи Гонена в журнале Revue militaire générale (RMG). "В настоящее время он возглавляет отдел аналитики и планирования первой дивизии и осуществлял поддержку миссии по обороне Киева летом 2024 года", - говорится в комментарии к статье. Отмечается, что в общей сложности Гонен пробыл в Киеве четыре месяца, выполняя эти задачи. В статье описываются тактические детали террористического нападения ВСУ на Курскую область и, как утверждается, операций российской армии в ДНР летом 2024 года. При этом из статьи неясно, участвовал ли Гонен в планировании нападения на область. В публикации, как утверждается в статье, также приводятся карты боевых действий в ДНР, использовавшиеся французскими военными. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

