Полянский рассказал о расследовании ЧП на "Северных потоках"
Германия, Дания и Швеция отказали РФ в сотрудничестве по расследованию терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T00:00+0300
ООН, 26 авг – РИА Новости. Германия, Дания и Швеция отказали РФ в сотрудничестве по расследованию терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Членам Совета Безопасности ООН хорошо известно, что Германия, Дания и Швеция ответили отказами на предложение Российской Федерации - государства, напрямую затронутого терактом - о сотрудничестве в деле установления обстоятельств произошедшего. Обращения компетентных органов нашей страны об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены без всяких веских причин", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН."Мы были попросту отсечены от расследования", – констатировал он.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://1prime.ru/20250826/oon-861295392.html
