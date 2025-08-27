Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полянский рассказал о расследовании ЧП на "Северных потоках" - 27.08.2025, ПРАЙМ
ООН, 26 авг – РИА Новости. Германия, Дания и Швеция отказали РФ в сотрудничестве по расследованию терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Членам Совета Безопасности ООН хорошо известно, что Германия, Дания и Швеция ответили отказами на предложение Российской Федерации - государства, напрямую затронутого терактом - о сотрудничестве в деле установления обстоятельств произошедшего. Обращения компетентных органов нашей страны об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены без всяких веских причин", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН."Мы были попросту отсечены от расследования", – констатировал он.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
00:00 27.08.2025 (обновлено: 00:01 27.08.2025)
 
Полянский рассказал о расследовании ЧП на "Северных потоках"

ООН, 26 авг – РИА Новости. Германия, Дания и Швеция отказали РФ в сотрудничестве по расследованию терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Членам Совета Безопасности ООН хорошо известно, что Германия, Дания и Швеция ответили отказами на предложение Российской Федерации - государства, напрямую затронутого терактом - о сотрудничестве в деле установления обстоятельств произошедшего. Обращения компетентных органов нашей страны об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены без всяких веских причин", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
"Мы были попросту отсечены от расследования", – констатировал он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
