https://1prime.ru/20250827/poshliny-861311509.html
Бывший посол Индии высказался о пошлинах США на импорт
Бывший посол Индии высказался о пошлинах США на импорт - 27.08.2025, ПРАЙМ
Бывший посол Индии высказался о пошлинах США на импорт
Нью-Дели воспринимает введение США пошлин на импорт из Индии не просто как торговый спор двух стран, считает бывший посол Индии в ООН Сайед Акбаруддин. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T10:33+0300
2025-08-27T10:33+0300
2025-08-27T10:33+0300
экономика
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
оон
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Нью-Дели воспринимает введение США пошлин на импорт из Индии не просто как торговый спор двух стран, считает бывший посол Индии в ООН Сайед Акбаруддин. В комментарии изданию Politico он заявил, что новые американские пошлины воспринимаются как "нечто большее, чем просто торговый спор". "Их введение рассматривается как удар по уверенности в партнерстве Индии и США. Если их не остановить, они могут подорвать два десятилетия стратегического сближения", - добавил он. При этом неназванный чиновник Белого дома заявил изданию, что введение США пошлин в отношении Индии, по его мнению, не сигнализирует "о том, что это обязательно приведет к концу отношений двух стран". В среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
https://1prime.ru/20250826/ssha-861291605.html
индия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, сша, вашингтон, дональд трамп, оон, politico, ес
Экономика, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ООН, Politico, ЕС
Бывший посол Индии высказался о пошлинах США на импорт
Экс-посол Акбаруддин назвал пошлины США на импорт из Индии ударом по партнерству
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Нью-Дели воспринимает введение США пошлин на импорт из Индии не просто как торговый спор двух стран, считает бывший посол Индии в ООН Сайед Акбаруддин.
В комментарии изданию Politico он заявил, что новые американские пошлины воспринимаются как "нечто большее, чем просто торговый спор".
"Их введение рассматривается как удар по уверенности в партнерстве Индии и США. Если их не остановить, они могут подорвать два десятилетия стратегического сближения", - добавил он.
При этом неназванный чиновник Белого дома заявил изданию, что введение США пошлин в отношении Индии, по его мнению, не сигнализирует "о том, что это обязательно приведет к концу отношений двух стран".
В среду вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, в результате чего совокупная ставка достигнет 50% - это одни из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Минфин США заявил о рекордных поступлениях от импортных пошлин при Трампе