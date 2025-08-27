Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС пойдет на уступки Трампу и ускорит снятие пошлин на промтовары США - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/poshliny-861325268.html
СМИ: ЕС пойдет на уступки Трампу и ускорит снятие пошлин на промтовары США
СМИ: ЕС пойдет на уступки Трампу и ускорит снятие пошлин на промтовары США - 27.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС пойдет на уступки Трампу и ускорит снятие пошлин на промтовары США
Евросоюз ускорит снятие пошлин на американские промтовары, удовлетворяя тем самым требование президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Блумберг. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T13:46+0300
2025-08-27T13:46+0300
экономика
сша
вашингтон
брюссель
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Евросоюз ускорит снятие пошлин на американские промтовары, удовлетворяя тем самым требование президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Блумберг. "Евросоюз попытается ускорить принятие до конца недели законодательства об отмене всех пошлин на промышленные товары из США. Это требование выдвинул президент Дональд Трамп (как условие того - ред.), что США снизят пошлины на экспорт автомобилей из Евросоюза", - следует из публикации. В материале отмечается, что по соглашению между Вашингтоном и Брюсселем пошлины на продукцию автомобилестроения стран Евросоюза в размере 27,5% будут снижены до 15% только в том случае, если Европа удовлетворит требования Белого дома по промтоварам. Также Блумберг указывает на то, что дополнительно Еврокомиссия введет преференциальные пошлины на ряд товаров сельского хозяйства и морепродуктов из США. В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
https://1prime.ru/20250827/smi-861318524.html
сша
вашингтон
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f0d971093040bb0ba56c8436b0256513.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, брюссель, дональд трамп, ес
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Брюссель, Дональд Трамп, ЕС
13:46 27.08.2025
 
СМИ: ЕС пойдет на уступки Трампу и ускорит снятие пошлин на промтовары США

Bloomberg: ЕС пойдет на уступки Трампу и ускорит снятие пошлин на промтовары США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Евросоюз ускорит снятие пошлин на американские промтовары, удовлетворяя тем самым требование президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Блумберг.
"Евросоюз попытается ускорить принятие до конца недели законодательства об отмене всех пошлин на промышленные товары из США. Это требование выдвинул президент Дональд Трамп (как условие того - ред.), что США снизят пошлины на экспорт автомобилей из Евросоюза", - следует из публикации.
В материале отмечается, что по соглашению между Вашингтоном и Брюсселем пошлины на продукцию автомобилестроения стран Евросоюза в размере 27,5% будут снижены до 15% только в том случае, если Европа удовлетворит требования Белого дома по промтоварам. Также Блумберг указывает на то, что дополнительно Еврокомиссия введет преференциальные пошлины на ряд товаров сельского хозяйства и морепродуктов из США.
В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
ЕС готовит меры поддержки производства алюминия из-за пошлин США
12:23
 
ЭкономикаСШАВАШИНГТОНБрюссельДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала