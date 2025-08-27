https://1prime.ru/20250827/posol-861297504.html

Посол рассказал о давлении Запада на Вучича

Посол рассказал о давлении Запада на Вучича - 27.08.2025, ПРАЙМ

Посол рассказал о давлении Запада на Вучича

Запад требовал от президента Сербии Александра Вучича присоединиться к антироссийским санкциям, причем нажим был "страшным", заявил РИА Новости посол РФ в... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T01:32+0300

2025-08-27T01:32+0300

2025-08-27T01:32+0300

экономика

мировая экономика

общество

запад

сербия

белград

александр вучич

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861297504.jpg?1756247535

БЕЛГРАД, 27 авг - ПРАЙМ. Запад требовал от президента Сербии Александра Вучича присоединиться к антироссийским санкциям, причем нажим был "страшным", заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Они (Запад) пытались, как говорится, "и чучелом, и тушкой", ну, вот как-то влезть сюда и побудить Белград (участвовать в санкциях)", - заявил РИА Новости Боцан-Харченко. По его словам, давление на Вучича было страшное - Запад требовал от него принять сразу все антироссийские санкции. А когда он отказался, стали уговаривать принять хотя бы что-то, чтобы символические поддержать санкции. "Нажим был страшный - просто принять все санкции, одним махом. Потом - примите хотя бы что-то. Имея в виду, это тоже еэсовские такие заходы хорошо всем уже известные - дай палец, они начнут дальше уже всю руку откусывать. Присоединись к одной санкции и дальше уже не заметишь, как они скажут: "А вы участники уже всех пяти тысяч этих санкций", - рассказал посол. Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, подобные заявления неоднократно делал и сам Вучич.

запад

сербия

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , запад, сербия, белград, александр вучич