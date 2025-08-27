Посол рассказал о давлении Запада на Вучича

https://1prime.ru/20250827/posol-861297504.html
БЕЛГРАД, 27 авг - ПРАЙМ. Запад требовал от президента Сербии Александра Вучича присоединиться к антироссийским санкциям, причем нажим был "страшным", заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Они (Запад) пытались, как говорится, "и чучелом, и тушкой", ну, вот как-то влезть сюда и побудить Белград (участвовать в санкциях)", - заявил РИА Новости Боцан-Харченко.
По его словам, давление на Вучича было страшное - Запад требовал от него принять сразу все антироссийские санкции. А когда он отказался, стали уговаривать принять хотя бы что-то, чтобы символические поддержать санкции.
"Нажим был страшный - просто принять все санкции, одним махом. Потом - примите хотя бы что-то. Имея в виду, это тоже еэсовские такие заходы хорошо всем уже известные - дай палец, они начнут дальше уже всю руку откусывать. Присоединись к одной санкции и дальше уже не заметишь, как они скажут: "А вы участники уже всех пяти тысяч этих санкций", - рассказал посол.
Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, подобные заявления неоднократно делал и сам Вучич.
