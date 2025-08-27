https://1prime.ru/20250827/posol-861300031.html
Посол в Белграде прокомментировал отказ Вучича от антироссийских санкций
2025-08-27T05:30+0300
экономика
мировая экономика
россия
сербия
рф
белград
александр вучич
БЕЛГРАД, 27 авг - ПРАЙМ. Народ Сербии не понял бы, если бы президент Александр Вучич присоединился к антироссийским санкциям, заявил РИА Новости посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Есть тут фактор общественной поддержки (Вучича) со стороны народа (в отказе президента Сербии участвовать в санкциях - ред.). Вучича, он это имеет в виду, народ не поймет в своем большинстве (в случае присоединения к санкциям - ред.)", - рассказал Боцан-Харченко.
По его словам, в экономических отношениях Сербии с Россией и Китаем делается очень много, от сотрудничества с Россией зависят критически важные отрасли Сербии.
Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил РИА Новости, что страна не будет вводить санкции против России, подобные заявления неоднократно делал и сам Вучич.
