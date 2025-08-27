https://1prime.ru/20250827/postavki-861299099.html

Поставки пшеницы из России в Южную Корею за 7 месяцев выросли вдвое

2025-08-27T04:15+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Поставки пшеницы из России в Южную Корею по итогам первых семи месяцев этого года взлетели в четыре раза в годовом выражении, а поставки кукурузы - вдвое, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, импорт российской пшеницы Южной Кореей за январь-июль текущего года достиг 36,8 миллиона долларов. Это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по итогам июля поставки сильно просели - втрое, как в месячном, так и в годовом выражении, до минимальных с октября 837 тысяч долларов. Кроме России, занявшей четвертое место в южнокорейском импорте пшеницы, в лидерах по поставкам оказалась США (401,3 миллиона долларов), Австралия (244,8 миллиона), Канада (47,7 миллиона) и Германия (4,1 миллиона). В то же время корейские закупки кукурузы в России составили 71 миллион долларов - вдвое больше, чем год назад. В том числе июльские поставки достигли 9,6 миллиона долларов, снизившись за месяц на четверть, а за год увеличившись на 14%. Главными по поставкам кукурузы в Корею стали США (1,1 миллиарда долларов), Аргентина (220,8 миллиона), Украина (138,5 миллиона) и Бразилия (почти 100 миллионов). Замкнула пятерку Россия. Всего за этот год корейцы приобрели пшеницы на 738,7 миллиона долларов, а кукурузы - на 1,6 миллиарда.

