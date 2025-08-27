https://1prime.ru/20250827/priamurja-861299957.html

В Приамурье ликвидировали утечку 400 литров дизельного топлива

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали утечку 400 литров дизельного топлива, разлившегося в посёлке Февральск Селемджинского района Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Происшествие случилось во вторник вечером на складе ГСМ, принадлежащем коммерческой организации. Произошла разгерметизация емкости объёмом 75 тонн. "В этот момент в ней находилось 30 тонн дизельного топлива, часть его, около 400 литров, разлилась на территорию объекта. Причина – неисправный кран, установленный на ёмкости. Вместе с объектовым подразделением пожарной охраны пожарные ПЧ-54 перекачали топливо в исправный резервуар и в бензовоз", - говорится в сообщении. Уточняется, что оказавшееся на земле дизтопливо залили пеной для предотвращения возможных возгораний и засыпали сорбентом.

