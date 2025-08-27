https://1prime.ru/20250827/pribyl-861319474.html
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза - 27.08.2025, ПРАЙМ
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза
27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 172,489 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA увеличилась на 22,2%, до 224,1 миллиарда, сообщает компания. Выручка в январе-июне увеличилась на 24,8% - до 309,794 миллиарда рублей.
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза
"Полюс" в первом полугодии нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 172,489 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA увеличилась на 22,2%, до 224,1 миллиарда, сообщает компания.
Выручка в январе-июне увеличилась на 24,8% - до 309,794 миллиарда рублей.
