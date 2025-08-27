https://1prime.ru/20250827/pribyl-861319474.html

"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза

"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза - 27.08.2025, ПРАЙМ

"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза

"Полюс" по итогам первого полугодия 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 172,489... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T12:46+0300

2025-08-27T12:46+0300

2025-08-27T12:46+0300

экономика

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/76765/74/767657420_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b2140b6ac64d1c1ddc0dd7bbe4dcc054.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 172,489 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA увеличилась на 22,2%, до 224,1 миллиарда, сообщает компания. Выручка в январе-июне увеличилась на 24,8% - до 309,794 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250826/tsb-861278884.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес