Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/pribyl-861319474.html
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза - 27.08.2025, ПРАЙМ
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза
"Полюс" по итогам первого полугодия 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 172,489... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T12:46+0300
2025-08-27T12:46+0300
экономика
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76765/74/767657420_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b2140b6ac64d1c1ddc0dd7bbe4dcc054.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 172,489 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA увеличилась на 22,2%, до 224,1 миллиарда, сообщает компания. Выручка в январе-июне увеличилась на 24,8% - до 309,794 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250826/tsb-861278884.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76765/74/767657420_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_9e9cb92821eb8cd0e711fc7c08df955f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Экономика, Бизнес
12:46 27.08.2025
 
"Полюс" нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза

"Полюс" в первом полугодии нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза

© fotolia.com / WranglerФинансы
Финансы - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 172,489 миллиарда рублей, а скорректированная EBITDA увеличилась на 22,2%, до 224,1 миллиарда, сообщает компания.
Выручка в январе-июне увеличилась на 24,8% - до 309,794 миллиарда рублей.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3 процента
Вчера, 17:35
 
ЭкономикаБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала