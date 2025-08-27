Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО упала в 3,2 раза - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/pribyl-861334534.html
Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО упала в 3,2 раза
Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО упала в 3,2 раза - 27.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО упала в 3,2 раза
Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в прошлом полугодии выросла в 3,2 раза в годовом выражении и составила... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T15:19+0300
2025-08-27T15:19+0300
экономика
бизнес
финансы
русснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/80448/18/804481836_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cc3eda786f0c547a33e5ff8b2cbec66.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в прошлом полугодии выросла в 3,2 раза в годовом выражении и составила 11,808 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Выручка уменьшилась на 18,8%, до 119,608 миллиарда рублей, валовая прибыль - на 25,6%, до 35,112 миллиарда.
https://1prime.ru/20250827/tatneft-861332610.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80448/18/804481836_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_501cd3b064892b45ca5ad3a3cb3222f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, русснефть
Экономика, Бизнес, Финансы, Русснефть
15:19 27.08.2025
 
Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО упала в 3,2 раза

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО за первое полугодие выросла в 3,2 раза

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОАО "РУССНЕФТЬ"
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в прошлом полугодии выросла в 3,2 раза в годовом выражении и составила 11,808 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Выручка уменьшилась на 18,8%, до 119,608 миллиарда рублей, валовая прибыль - на 25,6%, до 35,112 миллиарда.
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО сократилась в первом полугодии
14:51
 
ЭкономикаБизнесФинансыРусснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала