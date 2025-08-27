https://1prime.ru/20250827/pribyl-861334534.html

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО упала в 3,2 раза

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО упала в 3,2 раза

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в прошлом полугодии выросла в 3,2 раза в годовом выражении и составила 11,808 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Выручка уменьшилась на 18,8%, до 119,608 миллиарда рублей, валовая прибыль - на 25,6%, до 35,112 миллиарда.

