Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО упала в 3,2 раза
Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО упала в 3,2 раза
2025-08-27T15:19+0300
2025-08-27T15:19+0300
2025-08-27T15:19+0300
экономика
бизнес
финансы
русснефть
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в прошлом полугодии выросла в 3,2 раза в годовом выражении и составила 11,808 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Выручка уменьшилась на 18,8%, до 119,608 миллиарда рублей, валовая прибыль - на 25,6%, до 35,112 миллиарда.
