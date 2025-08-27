https://1prime.ru/20250827/pribyl-861342880.html
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии снизилась
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии снизилась - 27.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии снизилась
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года уменьшилась на 54,2%, составив 150,5 миллиарда рублей, сообщила компания. | 27.08.2025, ПРАЙМ
энергетика
газпром
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года уменьшилась на 54,2%, составив 150,5 миллиарда рублей, сообщила компания. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) по итогам полугодия достиг 510,1 миллиарда рублей, уменьшившись на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за отчетный период составила 1,775 триллиона рублей, снизившись на 12,1%."Динамика показателей отражает общемировые изменения в макроэкономической конъюнктуре", - пояснили в компании.Краткосрочные обязательства выросли с конца прошлого года на 9,3%, до 1,6 триллиона рублей на конец первого полугодия. Долгосрочные обязательства снизились на 3,6, до 1,4 триллиона рублей. Показатель чистый долг/EBITDA компании вырос в отчетном периоде до 0,78х против 0,45х годом ранее."Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
