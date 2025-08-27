Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии снизилась - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250827/pribyl-861342880.html
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии снизилась
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии снизилась - 27.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии снизилась
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года уменьшилась на 54,2%, составив 150,5 миллиарда рублей, сообщила компания. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T17:54+0300
2025-08-27T18:45+0300
энергетика
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/74/827357484_0:78:1644:1003_1920x0_80_0_0_afa675fe1675902ad1c30260494714ff.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года уменьшилась на 54,2%, составив 150,5 миллиарда рублей, сообщила компания. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) по итогам полугодия достиг 510,1 миллиарда рублей, уменьшившись на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за отчетный период составила 1,775 триллиона рублей, снизившись на 12,1%."Динамика показателей отражает общемировые изменения в макроэкономической конъюнктуре", - пояснили в компании.Краткосрочные обязательства выросли с конца прошлого года на 9,3%, до 1,6 триллиона рублей на конец первого полугодия. Долгосрочные обязательства снизились на 3,6, до 1,4 триллиона рублей. Показатель чистый долг/EBITDA компании вырос в отчетном периоде до 0,78х против 0,45х годом ранее."Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
https://1prime.ru/20250826/sotrudnichestvo-861253342.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/74/827357484_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_dc03d5c6fac1e4d63c9140bc2c3855a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром
Энергетика, Газпром
17:54 27.08.2025 (обновлено: 18:45 27.08.2025)
 
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии снизилась

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии снизилась на 54,2%

© Фото : ПАО "Газпром нефть"Морская ледостойкая платформа "Приразломная".
Морская ледостойкая платформа Приразломная. - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Морская ледостойкая платформа "Приразломная".. Архивное фото
© Фото : ПАО "Газпром нефть"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года уменьшилась на 54,2%, составив 150,5 миллиарда рублей, сообщила компания.
Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) по итогам полугодия достиг 510,1 миллиарда рублей, уменьшившись на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за отчетный период составила 1,775 триллиона рублей, снизившись на 12,1%.
"Динамика показателей отражает общемировые изменения в макроэкономической конъюнктуре", - пояснили в компании.
Краткосрочные обязательства выросли с конца прошлого года на 9,3%, до 1,6 триллиона рублей на конец первого полугодия. Долгосрочные обязательства снизились на 3,6, до 1,4 триллиона рублей. Показатель чистый долг/EBITDA компании вырос в отчетном периоде до 0,78х против 0,45х годом ранее.
"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
"Газпром" и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве
Вчера, 10:40
 
ЭнергетикаГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала