Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приложение "Атома" за полтора месяца установили более 2 тысяч человек - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/prilozhenie-861299646.html
Приложение "Атома" за полтора месяца установили более 2 тысяч человек
Приложение "Атома" за полтора месяца установили более 2 тысяч человек - 27.08.2025, ПРАЙМ
Приложение "Атома" за полтора месяца установили более 2 тысяч человек
Более 2 тысяч человек за полтора месяца установили приложение "Атома" для зарядки электромобилей, поиска и фильтрации зарядных станций, мониторинга процесса... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T04:57+0300
2025-08-27T04:57+0300
бизнес
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861299646.jpg?1756259841
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Более 2 тысяч человек за полтора месяца установили приложение "Атома" для зарядки электромобилей, поиска и фильтрации зарядных станций, мониторинга процесса зарядки, сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский. "На данный момент приложение установили 2 162 пользователя, и это число говорит о значительном интересе со стороны аудитории. Что примечательно, все загрузки пришли исключительно из органического трафика, без каких-либо рекламных кампаний. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности пользователей и актуальности нашего предложения на рынке", - рассказал Березовский. Разработчики "Атома" 1 июля 2025 года запустили приложение для зарядки всех типов электромобилей. Приложение называется "Я - Атом". Его функционал включает поиск и фильтрацию зарядных станций, отображение их статуса в режиме реального времени, интеграцию платежных инструментов, мониторинг процесса зарядки, а также запуск и остановку зарядных сессий. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, общество
Бизнес, Технологии, Общество
04:57 27.08.2025
 
Приложение "Атома" за полтора месяца установили более 2 тысяч человек

Приложение "Атома" за полтора месяца установили более 2 тысяч человек

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Более 2 тысяч человек за полтора месяца установили приложение "Атома" для зарядки электромобилей, поиска и фильтрации зарядных станций, мониторинга процесса зарядки, сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский.
"На данный момент приложение установили 2 162 пользователя, и это число говорит о значительном интересе со стороны аудитории. Что примечательно, все загрузки пришли исключительно из органического трафика, без каких-либо рекламных кампаний. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности пользователей и актуальности нашего предложения на рынке", - рассказал Березовский.
Разработчики "Атома" 1 июля 2025 года запустили приложение для зарядки всех типов электромобилей. Приложение называется "Я - Атом". Его функционал включает поиск и фильтрацию зарядных станций, отображение их статуса в режиме реального времени, интеграцию платежных инструментов, мониторинг процесса зарядки, а также запуск и остановку зарядных сессий.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.
 
БизнесТехнологииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала