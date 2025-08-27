https://1prime.ru/20250827/prilozhenie-861299646.html

Приложение "Атома" за полтора месяца установили более 2 тысяч человек

Приложение "Атома" за полтора месяца установили более 2 тысяч человек - 27.08.2025, ПРАЙМ

Приложение "Атома" за полтора месяца установили более 2 тысяч человек

Более 2 тысяч человек за полтора месяца установили приложение "Атома" для зарядки электромобилей, поиска и фильтрации зарядных станций, мониторинга процесса... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T04:57+0300

2025-08-27T04:57+0300

2025-08-27T04:57+0300

бизнес

технологии

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861299646.jpg?1756259841

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Более 2 тысяч человек за полтора месяца установили приложение "Атома" для зарядки электромобилей, поиска и фильтрации зарядных станций, мониторинга процесса зарядки, сообщил РИА Новости директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью в "Атоме" Никита Березовский. "На данный момент приложение установили 2 162 пользователя, и это число говорит о значительном интересе со стороны аудитории. Что примечательно, все загрузки пришли исключительно из органического трафика, без каких-либо рекламных кампаний. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности пользователей и актуальности нашего предложения на рынке", - рассказал Березовский. Разработчики "Атома" 1 июля 2025 года запустили приложение для зарядки всех типов электромобилей. Приложение называется "Я - Атом". Его функционал включает поиск и фильтрацию зарядных станций, отображение их статуса в режиме реального времени, интеграцию платежных инструментов, мониторинг процесса зарядки, а также запуск и остановку зарядных сессий. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный прототип "Атома". Старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, общество