Французская фармкомпания Sanofi откроет производство в Казахстане

АСТАНА, 27 авг - ПРАЙМ. Достигнуты договорённости о локализации производства медицинской продукции французской фармацевтической компании Sanofi в Казахстане, сообщает пресс-служба казахстанского министерства здравоохранения. Глава минздрава Казахстана Акмарал Альназарова встретилась в Париже с французским коллегой Янником Нёдэром. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах первичной медико-санитарной помощи, онкологии, кардиологии, травматологии и экстренной медицины. Сообщается, что отдельным направлением обсуждения стали проекты с участием Французского агентства развития (AFD) и Expertise France, связанные с модернизацией инфраструктуры здравоохранения Казахстана. "По итогам переговоров достигнуты договорённости о локализации производства медицинской продукции французской компании Sanofi в Казахстане, что будет способствовать развитию фармацевтической отрасли и расширению доступа населения к современным медицинским технологиям", - говорится в сообщении. В минздраве уточнили, что Альназарова также обсудила поставки и производство лекарственных средств, а также разработки и внедрение инновационных медицинских технологий с представителями крупнейших компаний Франции, включая Sanofi, Ipsen, Servier, Boehringer Ingelheim, Ellipse, C3 Medical и La Salle Blanche. По данным ведомства, в Париже министр посетила Европейскую больницу имени Жоржа Помпиду, где ей представили, в частности, роботизированную линию биохимических исследований и современные методы диагностики и лечения в сфере кардиологии.
