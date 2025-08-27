https://1prime.ru/20250827/promyshlennost-861348712.html

Промышленное производство в России выросло на 0,7 процентов в июле

Промышленное производство в России выросло на 0,7 процентов в июле

2025-08-27T19:13+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в июле замедлило рост до 0,7% в годовом выражении с 1,9% в июне, в месячном выражении выросло на 1,5%, свидетельствуют данные Росстата. С исключением сезонного и календарного факторов в июле текущего года промышленное производство снизилось на 0,4%. За январь-июль промышленность выросла на 0,8% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, динамика промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в июле в годовом выражении была нулевой после снижения на 1,2% в июне; за январь-июль снижение составило 2,3% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в июле замедлила рост в годовом выражении до 1,5% с 4,2% месяцем ранее; за январь-июль – выросла на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в июле в годовом выражении усилилось снижение до 5,5% после 3,7% в июне (в январе-июле также снижение - на 3,7%). В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в июле снижение производства замедлилось до 0,6% в годовом выражении после 1,2% месяцем ранее (за семь месяцев - снижение на 2,4%). В среду статистическое ведомство опубликовало обновленные данные по динамике промышленности в 2024 году. Рост промпроизводства в прошлом году теперь оценивается в 5,6% (прежняя оценка - рост на 4,6%). Пересмотр данных за 2024 год привел к уточнению оценок за 2025 год. Так, в январе рост промышленности составил 0,9%, в феврале - снижение на 0,9% (прежние оценки – рост на 2,2% и 0,2% соответственно). В марте рост показателя теперь оценивается в 0,2% в годовом выражении вместо 0,8%, в апреле – в 1,3% вместо 1,5%, в мае – в 1,4% против 1,8%, в июне – в 1,9% против прежних 2%. В первом квартале промышленное производство, по новой оценке, выросло на 0,1%, во втором - на 1,6% (ранее рост оценивался в 1,1% и 1,8% соответственно). В первом полугодии рост составил 0,8% (прежняя оценка - рост на 1,4%).

