Путин в среду проведет совещание с членами правительства - 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T12:54+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет в очном режиме проведено совещание с членами правительства. Ряд членов правительства будет в Кремле, и традиционно будут обсуждаться текущие вопросы", - сказал Песков журналистам.

