Политика
политика
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня будет в очном режиме проведено совещание с членами правительства. Ряд членов правительства будет в Кремле, и традиционно будут обсуждаться текущие вопросы", - сказал Песков журналистам.
12:54 27.08.2025 (обновлено: 12:55 27.08.2025)
 
Путин в среду проведет совещание с членами правительства

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет в очном режиме проведено совещание с членами правительства. Ряд членов правительства будет в Кремле, и традиционно будут обсуждаться текущие вопросы", - сказал Песков журналистам.
