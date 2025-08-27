https://1prime.ru/20250827/putin-861325928.html
Путин провел совещание с членами правительства
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с членами правительства.
В рамках совещания глава государства предложил обменяться оперативной информацией и обсудить подготовку к новому учебному году.
"Я предлагаю в начале, как обычно, обменяться оперативной информацией. Начнем с (министра просвещения РФ – ред.) Сергея Сергеевича Кравцова. Сергей Сергеевич, как идет подготовка к новому учебному году? Совсем немного времени осталось", - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в среду Путин в очном режиме проведет совещание с членами правительства, где будут обсуждаться текущие вопросы
