Путин провел совещание с членами правительства
Путин провел совещание с членами правительства - 27.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с членами правительства. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T13:52+0300
2025-08-27T14:02+0300
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:52 27.08.2025 (обновлено: 14:02 27.08.2025)
 
Путин провел совещание с членами правительства

Путин провел в Кремле совещание с членами правительства

Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с членами правительства.
В рамках совещания глава государства предложил обменяться оперативной информацией и обсудить подготовку к новому учебному году.
"Я предлагаю в начале, как обычно, обменяться оперативной информацией. Начнем с (министра просвещения РФ – ред.) Сергея Сергеевича Кравцова. Сергей Сергеевич, как идет подготовка к новому учебному году? Совсем немного времени осталось", - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в среду Путин в очном режиме проведет совещание с членами правительства, где будут обсуждаться текущие вопросы
Заголовок открываемого материала