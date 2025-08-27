https://1prime.ru/20250827/putin-861328444.html

Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке

2025-08-27T14:18+0300

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что среди экспертов, в правительстве и в Центробанке все время идет дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности РФ. "Все время идет дискуссия - среди экспертов, и в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки и состоянии дел в промышленности, в реальном секторе экономики" , - сказал Путин на совещании с членами правительства.

2025

