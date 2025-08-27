Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке - 27.08.2025
Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что среди экспертов, в правительстве и в Центробанке все время идет дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности РФ. "Все время идет дискуссия - среди экспертов, и в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки и состоянии дел в промышленности, в реальном секторе экономики" , - сказал Путин на совещании с членами правительства.
14:18 27.08.2025
 
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости . Александр Казаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что среди экспертов, в правительстве и в Центробанке все время идет дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности РФ.
"Все время идет дискуссия - среди экспертов, и в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки и состоянии дел в промышленности, в реальном секторе экономики" , - сказал Путин на совещании с членами правительства.
