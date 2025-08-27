https://1prime.ru/20250827/putin-861331073.html
Путин поддержал подход правительства к сбалансированности бюджета
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает подход правительства к поддержанию сбалансированности бюджета. Глава государства в среду провел совещание с членами кабмина в Кремле. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что правительство сейчас плотно взаимодействует с Центральным банком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие три года и денежно-кредитной политики. По его словам, сбалансированный бюджет, который готовится в соответствии с бюджетным правилом, будет являться для ЦБ основанием для смягчения денежно-кредитной политики и даст для этого больше возможностей. "Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом я такой подход поддерживаю", - сказал Путин.
