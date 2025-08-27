Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поддержал подход правительства к сбалансированности бюджета - 27.08.2025
Путин поддержал подход правительства к сбалансированности бюджета
Путин поддержал подход правительства к сбалансированности бюджета - 27.08.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал подход правительства к сбалансированности бюджета
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает подход правительства к поддержанию сбалансированности бюджета. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T14:39+0300
2025-08-27T14:39+0300
экономика
россия
финансы
владимир путин
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861320568_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_593d6dcf5fe0f62844da877916cb47ee.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает подход правительства к поддержанию сбалансированности бюджета. Глава государства в среду провел совещание с членами кабмина в Кремле. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что правительство сейчас плотно взаимодействует с Центральным банком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие три года и денежно-кредитной политики. По его словам, сбалансированный бюджет, который готовится в соответствии с бюджетным правилом, будет являться для ЦБ основанием для смягчения денежно-кредитной политики и даст для этого больше возможностей. "Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом я такой подход поддерживаю", - сказал Путин.
россия, финансы, владимир путин, антон силуанов, минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Антон Силуанов, Минфин
14:39 27.08.2025
 
Путин поддержал подход правительства к сбалансированности бюджета

Путин оценил подход правительства к поддержанию сбалансированности бюджета

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости . Алексей Дружинин
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает подход правительства к поддержанию сбалансированности бюджета.
Глава государства в среду провел совещание с членами кабмина в Кремле. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что правительство сейчас плотно взаимодействует с Центральным банком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие три года и денежно-кредитной политики.
По его словам, сбалансированный бюджет, который готовится в соответствии с бюджетным правилом, будет являться для ЦБ основанием для смягчения денежно-кредитной политики и даст для этого больше возможностей.
"Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом я такой подход поддерживаю", - сказал Путин.
Экономика РОССИЯ Финансы Владимир Путин Антон Силуанов Минфин
 
 
