"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, часто называемая "Радиостанцией Судного дня", передала в эфир сообщение, содержащее слово "нитромопс". Об этом стало известно из Telegram-канала "УВБ-76 логи".Сообщение прозвучало в 17:05 по московскому времени среди других других комбинаций цифр и букв. Ранее это слово не упоминалось в эфирах.25 августа на этой же радиостанции звучали слова "нардосаж" и "пулолед".УВБ-76 — военная радиостанция, основанная в 1970-х годах, транслирующая в основном короткий жужжащий сигнал. Ее также называют "Станцией Судного дня", так как существует теория, что она была частью системы "Мертвая рука" (автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.).
