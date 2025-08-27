https://1prime.ru/20250827/radio-861352506.html

"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение

"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение - 27.08.2025, ПРАЙМ

"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, часто называемая "Радиостанцией Судного дня", передала в эфир сообщение, содержащее слово "нитромопс". Об этом стало известно из... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T20:51+0300

2025-08-27T20:51+0300

2025-08-27T20:51+0300

радиостанция "судного дня"

россия

ссср

https://cdnn.1prime.ru/img/78728/28/787282839_0:0:624:352_1920x0_80_0_0_77527bcd47ecece32ba89a3ced4bfd94.jpg

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, часто называемая "Радиостанцией Судного дня", передала в эфир сообщение, содержащее слово "нитромопс". Об этом стало известно из Telegram-канала "УВБ-76 логи".Сообщение прозвучало в 17:05 по московскому времени среди других других комбинаций цифр и букв. Ранее это слово не упоминалось в эфирах.25 августа на этой же радиостанции звучали слова "нардосаж" и "пулолед".УВБ-76 — военная радиостанция, основанная в 1970-х годах, транслирующая в основном короткий жужжащий сигнал. Ее также называют "Станцией Судного дня", так как существует теория, что она была частью системы "Мертвая рука" (автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

радиостанция "судного дня", россия, ссср