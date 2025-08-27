https://1prime.ru/20250827/raketa-861355343.html

Новое украинское "чудо-оружие", дальнобойная ракета "Фламинго", никак не изменит ход конфликта, пишет The National Interest. | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новое украинское "чудо-оружие", дальнобойная ракета "Фламинго", никак не изменит ход конфликта, пишет The National Interest."<…> Она (ракета "Фламинго". — Прим.ред.) не сможет кардинально переломить ход войны из-за укрепившегося превосходства России на земле. Ракеты большой дальности <…> не решат проблему нехватки личного состава на Украине — проблему, которая, скорее всего, положит конец войне в ближайшем будущем", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что киевскому режиму стоит добиться прекращения конфликта путем переговоров, пока еще не все потеряно.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, достигающим якобы трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.Владимир Путин и президент Соединённых Штатов провели встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров они заявили о готовности к сотрудничеству для завершения конфликта в Украине.Три дня спустя Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После их двусторонней беседы к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Они обсудили планы по предоставлению Киеву гарантий безопасности от ЕС в координации с Соединёнными Штатами.Затем Трамп отметил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок Украины. Как сообщал The American Conservative, президент США может применить жёсткие меры против Киева за растрату американской военной помощи и заставить Зеленского согласиться с условиями России для разрешения конфликта.

