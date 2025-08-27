Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не сможет изменить": в США сделали заявление об украинском оружии
"Не сможет изменить": в США сделали заявление об украинском оружии - 27.08.2025, ПРАЙМ
"Не сможет изменить": в США сделали заявление об украинском оружии
Новое украинское "чудо-оружие", дальнобойная ракета "Фламинго", никак не изменит ход конфликта, пишет The National Interest. | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новое украинское "чудо-оружие", дальнобойная ракета "Фламинго", никак не изменит ход конфликта, пишет The National Interest."&lt;…&gt; Она (ракета "Фламинго". — Прим.ред.) не сможет кардинально переломить ход войны из-за укрепившегося превосходства России на земле. Ракеты большой дальности &lt;…&gt; не решат проблему нехватки личного состава на Украине — проблему, которая, скорее всего, положит конец войне в ближайшем будущем", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что киевскому режиму стоит добиться прекращения конфликта путем переговоров, пока еще не все потеряно.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, достигающим якобы трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.Владимир Путин и президент Соединённых Штатов провели встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров они заявили о готовности к сотрудничеству для завершения конфликта в Украине.Три дня спустя Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После их двусторонней беседы к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Они обсудили планы по предоставлению Киеву гарантий безопасности от ЕС в координации с Соединёнными Штатами.Затем Трамп отметил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок Украины. Как сообщал The American Conservative, президент США может применить жёсткие меры против Киева за растрату американской военной помощи и заставить Зеленского согласиться с условиями России для разрешения конфликта.
22:51 27.08.2025
 
"Не сможет изменить": в США сделали заявление об украинском оружии

NI: украинская ракета Фламинго не повлияет на ход конфликта

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Новое украинское "чудо-оружие", дальнобойная ракета "Фламинго", никак не изменит ход конфликта, пишет The National Interest.
"<…> Она (ракета "Фламинго". — Прим.ред.) не сможет кардинально переломить ход войны из-за укрепившегося превосходства России на земле. Ракеты большой дальности <…> не решат проблему нехватки личного состава на Украине — проблему, которая, скорее всего, положит конец войне в ближайшем будущем", — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что киевскому режиму стоит добиться прекращения конфликта путем переговоров, пока еще не все потеряно.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, достигающим якобы трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.
Владимир Путин и президент Соединённых Штатов провели встречу 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По результатам переговоров они заявили о готовности к сотрудничеству для завершения конфликта в Украине.
Три дня спустя Трамп встретился в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. После их двусторонней беседы к ним присоединилось несколько европейских лидеров. Они обсудили планы по предоставлению Киеву гарантий безопасности от ЕС в координации с Соединёнными Штатами.
Затем Трамп отметил, что европейские лидеры понимают необходимость территориальных уступок Украины. Как сообщал The American Conservative, президент США может применить жёсткие меры против Киева за растрату американской военной помощи и заставить Зеленского согласиться с условиями России для разрешения конфликта.
Заголовок открываемого материала