https://1prime.ru/20250827/razveddannye-861319771.html
СМИ: страны ЕС не могут быть уверены, что США не лишат их разведданных
СМИ: страны ЕС не могут быть уверены, что США не лишат их разведданных - 27.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: страны ЕС не могут быть уверены, что США не лишат их разведданных
Европейские страны, рассматривающие возможность отправки военных на Украину в качестве гарантий безопасности Киева, не могут быть уверены в том, что США в не... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T12:50+0300
2025-08-27T12:50+0300
2025-08-27T12:50+0300
политика
мировая экономика
общество
украина
сша
киев
мид рф
нато
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_38348b35a475f41acca4feefeb9b6e7f.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Европейские страны, рассматривающие возможность отправки военных на Украину в качестве гарантий безопасности Киева, не могут быть уверены в том, что США в не лишат их разведданных в случае возобновления боевых действий в регионе, пишет обозреватель издания Guardian Пол Тейлор. "Европейские правительства, которые решают, следует ли направлять наземные войска, военно-воздушные силы, средства противоракетной обороны, военно-морские подразделения или инструкторов для поддержки послевоенной Украины, не могут быть уверены в том, что США не смогут внезапно ослепить их, лишив жизненно важных разведданных (в случае возобновления боевых действий на Украине - ред.)", - пишет издание. На прошлой неделе телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США перестали делиться с западными партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250827/orban-861317150.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_51f48bc30d8766a40580b51ac911e10d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, киев, мид рф, нато, cbs
Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, МИД РФ, НАТО, CBS
СМИ: страны ЕС не могут быть уверены, что США не лишат их разведданных
Guardian: страны Европы не могут быть уверены, что США не лишат их разведданных
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Европейские страны, рассматривающие возможность отправки военных на Украину в качестве гарантий безопасности Киева, не могут быть уверены в том, что США в не лишат их разведданных в случае возобновления боевых действий в регионе, пишет обозреватель издания Guardian Пол Тейлор.
"Европейские правительства, которые решают, следует ли направлять наземные войска, военно-воздушные силы, средства противоракетной обороны, военно-морские подразделения или инструкторов для поддержки послевоенной Украины, не могут быть уверены в том, что США не смогут внезапно ослепить их, лишив жизненно важных разведданных (в случае возобновления боевых действий на Украине - ред.)", - пишет издание.
На прошлой неделе телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США перестали делиться с западными партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
СМИ раскрыли, что Трамп заставил сделать Орбана по Украине