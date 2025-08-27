https://1prime.ru/20250827/razveddannye-861319771.html

СМИ: страны ЕС не могут быть уверены, что США не лишат их разведданных

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Европейские страны, рассматривающие возможность отправки военных на Украину в качестве гарантий безопасности Киева, не могут быть уверены в том, что США в не лишат их разведданных в случае возобновления боевых действий в регионе, пишет обозреватель издания Guardian Пол Тейлор. "Европейские правительства, которые решают, следует ли направлять наземные войска, военно-воздушные силы, средства противоракетной обороны, военно-морские подразделения или инструкторов для поддержки послевоенной Украины, не могут быть уверены в том, что США не смогут внезапно ослепить их, лишив жизненно важных разведданных (в случае возобновления боевых действий на Украине - ред.)", - пишет издание. На прошлой неделе телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США перестали делиться с западными партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

