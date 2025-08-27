https://1prime.ru/20250827/reshetnikov-861328581.html

Решетников оценил рост числа турпоездок по России

Решетников оценил рост числа турпоездок по России - 27.08.2025, ПРАЙМ

Решетников оценил рост числа турпоездок по России

Число туристических поездок по России в мае-июне выросло на 10% в годовом выражении, до 16,5 миллиона, сообщил министр экономического развития РФ Максим... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T14:18+0300

2025-08-27T14:18+0300

2025-08-27T14:18+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

рф

москва

санкт-петербург

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861327342_0:215:2874:1832_1920x0_80_0_0_1036c20e761c176d7dd4cea612723e47.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России в мае-июне выросло на 10% в годовом выражении, до 16,5 миллиона, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В летний туристический сезон, с мая по сентябрь, мы прогнозируем 48 миллионов поездок по стране - это рост на 8% к прошлому году. За май-июнь мы видим, что было 16,5 (миллиона поездок - ред.), плюс 10%", - сказал Решетников на совещании президента РФ с членами правительства. По его словам, в лидерах по популярности - Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. "Конечно же черноморское побережье. Крым - плюс 11%, несмотря на некоторые трудности с транспортом. Краснодарский край, несмотря на ситуацию в Анапе и ограниченную работу аэропортов, также показывает рост - небольшой, но рост. Рассчитываем, что открытие аэропорта в Геленджике улучшит цифры к концу сезона", - отметил он. Решетников также назвал впечатляющим рост турпоездок в Адыгею, Карачаево-Черкесию, Нижегородскую и Тверскую области.

https://1prime.ru/20250827/mintrans--861317300.html

рф

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, рф, москва, санкт-петербург, максим решетников