Решетников оценил рост числа турпоездок по России
Число туристических поездок по России в мае-июне выросло на 10% в годовом выражении, до 16,5 миллиона, сообщил министр экономического развития РФ Максим... | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России в мае-июне выросло на 10% в годовом выражении, до 16,5 миллиона, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В летний туристический сезон, с мая по сентябрь, мы прогнозируем 48 миллионов поездок по стране - это рост на 8% к прошлому году. За май-июнь мы видим, что было 16,5 (миллиона поездок - ред.), плюс 10%", - сказал Решетников на совещании президента РФ с членами правительства. По его словам, в лидерах по популярности - Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. "Конечно же черноморское побережье. Крым - плюс 11%, несмотря на некоторые трудности с транспортом. Краснодарский край, несмотря на ситуацию в Анапе и ограниченную работу аэропортов, также показывает рост - небольшой, но рост. Рассчитываем, что открытие аэропорта в Геленджике улучшит цифры к концу сезона", - отметил он. Решетников также назвал впечатляющим рост турпоездок в Адыгею, Карачаево-Черкесию, Нижегородскую и Тверскую области.
