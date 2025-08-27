Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России в мае-июне выросло на 10% в годовом выражении, до 16,5 миллиона, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В летний туристический сезон, с мая по сентябрь, мы прогнозируем 48 миллионов поездок по стране - это рост на 8% к прошлому году. За май-июнь мы видим, что было 16,5 (миллиона поездок - ред.), плюс 10%", - сказал Решетников на совещании президента РФ с членами правительства. По его словам, в лидерах по популярности - Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. "Конечно же черноморское побережье. Крым - плюс 11%, несмотря на некоторые трудности с транспортом. Краснодарский край, несмотря на ситуацию в Анапе и ограниченную работу аэропортов, также показывает рост - небольшой, но рост. Рассчитываем, что открытие аэропорта в Геленджике улучшит цифры к концу сезона", - отметил он. Решетников также назвал впечатляющим рост турпоездок в Адыгею, Карачаево-Черкесию, Нижегородскую и Тверскую области.
14:18 27.08.2025
 
Решетников оценил рост числа турпоездок по России

Решетников: число туристических поездок по России в мае-июне выросло на 10%

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России в мае-июне выросло на 10% в годовом выражении, до 16,5 миллиона, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"В летний туристический сезон, с мая по сентябрь, мы прогнозируем 48 миллионов поездок по стране - это рост на 8% к прошлому году. За май-июнь мы видим, что было 16,5 (миллиона поездок - ред.), плюс 10%", - сказал Решетников на совещании президента РФ с членами правительства.
По его словам, в лидерах по популярности - Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. "Конечно же черноморское побережье. Крым - плюс 11%, несмотря на некоторые трудности с транспортом. Краснодарский край, несмотря на ситуацию в Анапе и ограниченную работу аэропортов, также показывает рост - небольшой, но рост. Рассчитываем, что открытие аэропорта в Геленджике улучшит цифры к концу сезона", - отметил он.
Решетников также назвал впечатляющим рост турпоездок в Адыгею, Карачаево-Черкесию, Нижегородскую и Тверскую области.
