https://1prime.ru/20250827/reshetnikov-861333586.html
Иностранные туристы все чаще путешествуют по России, заявил Решетников
Иностранные туристы все чаще путешествуют по России, заявил Решетников - 27.08.2025, ПРАЙМ
Иностранные туристы все чаще путешествуют по России, заявил Решетников
Иностранные туристы все чаще путешествуют по России, в июне их поток вырос на 18%; этому способствовало упрощение визового режима и увеличение прямых... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T14:58+0300
2025-08-27T14:58+0300
2025-08-27T14:58+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332031_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_24a9beae7ed5b2415315d2b1ba75e8bf.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Иностранные туристы все чаще путешествуют по России, в июне их поток вырос на 18%; этому способствовало упрощение визового режима и увеличение прямых авиарейсов, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Все чаще путешествуют по нашей стране также и иностранные туристы - июнь этого года к июню прошлого плюс 18%. Ощутимый рост", - сказал Решетников на совещании президента с членами правительства. По его словам, на это повлияли меры упрощения визового режима, увеличение числа прямых рейсов с дружественными странами, а также программа продвижения российского туризма за рубежом Discover Russia, запущенная в прошлом году.
https://1prime.ru/20250827/mintrans--861317300.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332031_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_0b38b68486276c15cd710982918647cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, максим решетников
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников
Иностранные туристы все чаще путешествуют по России, заявил Решетников
Решетников: иностранные туристы все чаще путешествуют по России
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Иностранные туристы все чаще путешествуют по России, в июне их поток вырос на 18%; этому способствовало упрощение визового режима и увеличение прямых авиарейсов, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Все чаще путешествуют по нашей стране также и иностранные туристы - июнь этого года к июню прошлого плюс 18%. Ощутимый рост", - сказал Решетников на совещании президента с членами правительства.
По его словам, на это повлияли меры упрощения визового режима, увеличение числа прямых рейсов с дружественными странами, а также программа продвижения российского туризма за рубежом Discover Russia, запущенная в прошлом году.
Минтранс отметил рост интереса россиян к внутреннему туризму