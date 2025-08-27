https://1prime.ru/20250827/rosatom-861305479.html

"Росатом" планирует выйти на замкнутый ядерный топливный цикл

2025-08-27T08:46+0300

НОВОСИБИРСК, 27 авг – ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" планирует к 2030 году первой в мире продемонстрировать действующий замкнутый ядерный топливный цикл, сообщила в среду на форуме "Технопром-2025" в Новосибирске директор по управлению научно-техническими программами и проектами, директор департамента госкорпорации Наталья Ильина. "Первый в мире ядерный энергокомплекс из трех объектов состоит. Это энергоблок естественной безопасности с реактором БРЕСТ, первый в мире завод по производству плотного топлива. Кстати, он уже реализован на площадке в Северске (Томская область – ред.). Первый объект построен, мы показали возможности и, я надеюсь, что как раз к 2030 году замыкание ядерного топливного цикла мы продемонстрируем первые во всем мире", - сказала она. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.

