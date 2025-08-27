https://1prime.ru/20250827/rosrybolovstvo-861315691.html

Россия пригрозила ответными мерами против норвежских рыбопромысловых судов

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.Как сообщила пресс-служба ведомства, такое предупреждение Шестаков сделал в ходе внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству."В июле 2025 года Королевство Норвегия безосновательно ввело запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов", - указывает Росрыболовство."В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов", - заявил Шестаков, слова которого привела пресс-служба.Шестаков также подчеркнул, что действия Норвегии разрушат многолетнюю систему управления рыбным промыслом в Северной Атлантике, призванную обеспечивать рациональное использование водных биоресурсов.ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия введет санкции против "Норебо" и "Мурман СиФуд", базирующихся в Мурманске.Позже МИД РФ сообщил, что норвежскому дипломату вручили ноту протеста в связи с введенными в июле ограничениями в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением.

