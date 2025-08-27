Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия пригрозила ответными мерами против норвежских рыбопромысловых судов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Россия пригрозила ответными мерами против норвежских рыбопромысловых судов
Россия пригрозила ответными мерами против норвежских рыбопромысловых судов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Россия пригрозила ответными мерами против норвежских рыбопромысловых судов
Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел в... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T11:43+0300
2025-08-27T12:12+0300
бизнес
россия
норвегия
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861315533_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_6afb1f47d83ff0d5c30c1cfa606a0cee.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.Как сообщила пресс-служба ведомства, такое предупреждение Шестаков сделал в ходе внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству."В июле 2025 года Королевство Норвегия безосновательно ввело запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов", - указывает Росрыболовство."В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов", - заявил Шестаков, слова которого привела пресс-служба.Шестаков также подчеркнул, что действия Норвегии разрушат многолетнюю систему управления рыбным промыслом в Северной Атлантике, призванную обеспечивать рациональное использование водных биоресурсов.ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия введет санкции против "Норебо" и "Мурман СиФуд", базирующихся в Мурманске.Позже МИД РФ сообщил, что норвежскому дипломату вручили ноту протеста в связи с введенными в июле ограничениями в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением.
норвегия
бизнес, россия, норвегия, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Росрыболовство
11:43 27.08.2025 (обновлено: 12:12 27.08.2025)
 
Россия пригрозила ответными мерами против норвежских рыбопромысловых судов

Росрыболовство анонсировало меры против норвежских рыбопромысловых судов

© РИА Новости . Игорь МихалевЧайки кружат над рыболовным судном
Чайки кружат над рыболовным судном - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Как сообщила пресс-служба ведомства, такое предупреждение Шестаков сделал в ходе внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.
"В июле 2025 года Королевство Норвегия безосновательно ввело запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов", - указывает Росрыболовство.
"В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов", - заявил Шестаков, слова которого привела пресс-служба.
Шестаков также подчеркнул, что действия Норвегии разрушат многолетнюю систему управления рыбным промыслом в Северной Атлантике, призванную обеспечивать рациональное использование водных биоресурсов.
ЕС 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман СиФуд" в свой санкционный список. В июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия введет санкции против "Норебо" и "Мурман СиФуд", базирующихся в Мурманске.
Позже МИД РФ сообщил, что норвежскому дипломату вручили ноту протеста в связи с введенными в июле ограничениями в отношении рыболовных судов компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением.
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
В Норвегии предложили выделить 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине
25 августа, 13:51
 
БизнесРОССИЯНОРВЕГИЯРосрыболовство
 
 
Заголовок открываемого материала