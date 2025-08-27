https://1prime.ru/20250827/rossija-861300325.html

В России вырос спрос на элементы автоспортивной эстетики

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Спрос на элементы автоспортивной эстетики в России вырос на фоне выхода выхода фильма "F1" с Брэдом Питтом и летней серии Гран‑при "Формулы-1" в Европе: так, например, с 1 июля по 15 августа число заказов на гоночные куртки в винтажном стиле выросло на 88% в сравнении с первой неделей июля, рассказали РИА Новости аналитики CDEK.Shopping. "После выхода фильма F1 с Брэдом Питтом и на фоне летней серии Гран‑при в Европе - в России наблюдается устойчивый рост интереса к автоспортивной эстетике. ... Гоночные куртки в винтажном стиле (в духе Benetton, Ferrari, McLaren) - рост заказов на +88%", - сказали в компании. Число заказов кашемирового трикотажа Loro Piana и Brunello Cucinelli, в котором появлялся Бред Питт в фильме, выросло на 65%, а командных бейсболок - на 54%. Также в 1,5 раза вырос спрос на толстовки и футболки с автоспортивной символикой. Кроме этого, поисковые запросы со словами гоночная куртка, F1 и Loro Piana выросли в среднем за шесть недель на 165%. "По данным CDEK.Shopping, устойчивый интерес к автоспортивной теме наблюдается уже несколько недель подряд. В выходные, совпадающие с этапами Формулы‑1, зафиксированы повторные всплески поисков и заказов. В TikTok хэштеги #F1fashion, #BradPittF1 и #racingstyle продолжают расти, а упоминания брендов Loro Piana и Brunello Cucinelli чаще появляются в подборках летних образов", - сказано в материалах. По прогнозам аналитиков, тренд на гоночную эстетику сохранится как минимум до конца августа.

