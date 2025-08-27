Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос спрос на женскую теннисную одежду - 27.08.2025
В России вырос спрос на женскую теннисную одежду
В России вырос спрос на женскую теннисную одежду
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Интерес к женской теннисной одежде в России вырос почти в 2,5 раза за последнюю неделю августа по сравнению с первой неделей месяца на фоне чемпионата по большому теннису US Open, подсчитали для РИА Новости аналитики CDEK.Shopping. "На неделе с 18 по 24 августа, перед стартом турнира US Open, россияне стали чаще заказывать женскую теннисную одежду. ... Поисковые запросы по фразам теннисное платье, US Open и теннисный стиль выросли на 142% по сравнению с первой неделей августа", - говорится в исследовании. Отмечается, что наибольший рост показали женские платья от Nike - спрос на них увеличился на 83%. Также в топе оказались белые платья и юбки с плиссировкой от Adidas с ростом на 74%, женская одежда от Lululemon - на 67%. Там добавили, что тренд "теннисного колледжа" сохраняется: юбки-плиссе и топы-поло стали популярнее на 59% за тот же период. В свою очередь спрос на спортивную обувь и кроссовки для корта вырос на 48%. Аналитики ожидают, что повышенный спрос сохранится до конца чемпионата - 7 сентября, а затем перейдет в категорию "спорт-шик" на межсезонье.
06:00 27.08.2025
 
В России вырос спрос на женскую теннисную одежду

CDEK.Shopping: спрос на женскую теннисную одежду в России вырос почти в 2,5 раза

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Интерес к женской теннисной одежде в России вырос почти в 2,5 раза за последнюю неделю августа по сравнению с первой неделей месяца на фоне чемпионата по большому теннису US Open, подсчитали для РИА Новости аналитики CDEK.Shopping.
"На неделе с 18 по 24 августа, перед стартом турнира US Open, россияне стали чаще заказывать женскую теннисную одежду. ... Поисковые запросы по фразам теннисное платье, US Open и теннисный стиль выросли на 142% по сравнению с первой неделей августа", - говорится в исследовании.
Отмечается, что наибольший рост показали женские платья от Nike - спрос на них увеличился на 83%. Также в топе оказались белые платья и юбки с плиссировкой от Adidas с ростом на 74%, женская одежда от Lululemon - на 67%.
Там добавили, что тренд "теннисного колледжа" сохраняется: юбки-плиссе и топы-поло стали популярнее на 59% за тот же период. В свою очередь спрос на спортивную обувь и кроссовки для корта вырос на 48%.
Аналитики ожидают, что повышенный спрос сохранится до конца чемпионата - 7 сентября, а затем перейдет в категорию "спорт-шик" на межсезонье.
 
