В России вырос спрос на женскую теннисную одежду

2025-08-27T06:00+0300

2025-08-27T06:00+0300

2025-08-27T06:00+0300

рынок

бизнес

россия

nike

adidas

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Интерес к женской теннисной одежде в России вырос почти в 2,5 раза за последнюю неделю августа по сравнению с первой неделей месяца на фоне чемпионата по большому теннису US Open, подсчитали для РИА Новости аналитики CDEK.Shopping. "На неделе с 18 по 24 августа, перед стартом турнира US Open, россияне стали чаще заказывать женскую теннисную одежду. ... Поисковые запросы по фразам теннисное платье, US Open и теннисный стиль выросли на 142% по сравнению с первой неделей августа", - говорится в исследовании. Отмечается, что наибольший рост показали женские платья от Nike - спрос на них увеличился на 83%. Также в топе оказались белые платья и юбки с плиссировкой от Adidas с ростом на 74%, женская одежда от Lululemon - на 67%. Там добавили, что тренд "теннисного колледжа" сохраняется: юбки-плиссе и топы-поло стали популярнее на 59% за тот же период. В свою очередь спрос на спортивную обувь и кроссовки для корта вырос на 48%. Аналитики ожидают, что повышенный спрос сохранится до конца чемпионата - 7 сентября, а затем перейдет в категорию "спорт-шик" на межсезонье.

