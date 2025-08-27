https://1prime.ru/20250827/rossija-861300551.html
В России вырос спрос на женскую теннисную одежду
2025-08-27T06:00+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Интерес к женской теннисной одежде в России вырос почти в 2,5 раза за последнюю неделю августа по сравнению с первой неделей месяца на фоне чемпионата по большому теннису US Open, подсчитали для РИА Новости аналитики CDEK.Shopping.
"На неделе с 18 по 24 августа, перед стартом турнира US Open, россияне стали чаще заказывать женскую теннисную одежду. ... Поисковые запросы по фразам теннисное платье, US Open и теннисный стиль выросли на 142% по сравнению с первой неделей августа", - говорится в исследовании.
Отмечается, что наибольший рост показали женские платья от Nike - спрос на них увеличился на 83%. Также в топе оказались белые платья и юбки с плиссировкой от Adidas с ростом на 74%, женская одежда от Lululemon - на 67%.
Там добавили, что тренд "теннисного колледжа" сохраняется: юбки-плиссе и топы-поло стали популярнее на 59% за тот же период. В свою очередь спрос на спортивную обувь и кроссовки для корта вырос на 48%.
Аналитики ожидают, что повышенный спрос сохранится до конца чемпионата - 7 сентября, а затем перейдет в категорию "спорт-шик" на межсезонье.
