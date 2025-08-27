СМИ подсчитали число легковых автомобилей в России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-27T07:28+0300
2025-08-27T08:03+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет количество машин в стране увечилось на 8,7 миллиона, говорится в статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным на 2024 год, в стране насчитывается более 52,9 миллиона легковых машин, свыше 49,5 миллионов из них находятся в собственности граждан. Отмечается, что статистика не включает данные ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. С каждым годом количество транспортных средств этого типа увеличивается. Так, в 2023 году насчитывалось 51,5 миллиона легковых автомобилей (из них 48,5 миллионов находились в собственности граждан), в 2022 году - 50,6 миллиона (из них 47,8 миллиона находились в собственности граждан). ​
07:28 27.08.2025 (обновлено: 08:03 27.08.2025)
 
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет количество машин в стране увечилось на 8,7 миллиона, говорится в статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
По данным на 2024 год, в стране насчитывается более 52,9 миллиона легковых машин, свыше 49,5 миллионов из них находятся в собственности граждан. Отмечается, что статистика не включает данные ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
С каждым годом количество транспортных средств этого типа увеличивается. Так, в 2023 году насчитывалось 51,5 миллиона легковых автомобилей (из них 48,5 миллионов находились в собственности граждан), в 2022 году - 50,6 миллиона (из них 47,8 миллиона находились в собственности граждан). ​
 
