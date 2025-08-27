https://1prime.ru/20250827/rossija-861301822.html
СМИ подсчитали число легковых автомобилей в России
СМИ подсчитали число легковых автомобилей в России - 27.08.2025, ПРАЙМ
СМИ подсчитали число легковых автомобилей в России
Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет количество машин в стране увечилось на 8,7 миллиона, говорится в... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T07:28+0300
2025-08-27T07:28+0300
2025-08-27T08:03+0300
бизнес
россия
экономика
лнр
херсонская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861301822.jpg?1756271022
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет количество машин в стране увечилось на 8,7 миллиона, говорится в статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным на 2024 год, в стране насчитывается более 52,9 миллиона легковых машин, свыше 49,5 миллионов из них находятся в собственности граждан. Отмечается, что статистика не включает данные ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. С каждым годом количество транспортных средств этого типа увеличивается. Так, в 2023 году насчитывалось 51,5 миллиона легковых автомобилей (из них 48,5 миллионов находились в собственности граждан), в 2022 году - 50,6 миллиона (из них 47,8 миллиона находились в собственности граждан).
лнр
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, лнр, херсонская область
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ЛНР, Херсонская область
СМИ подсчитали число легковых автомобилей в России
Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет количество машин в стране увечилось на 8,7 миллиона, говорится в статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
По данным на 2024 год, в стране насчитывается более 52,9 миллиона легковых машин, свыше 49,5 миллионов из них находятся в собственности граждан. Отмечается, что статистика не включает данные ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
С каждым годом количество транспортных средств этого типа увеличивается. Так, в 2023 году насчитывалось 51,5 миллиона легковых автомобилей (из них 48,5 миллионов находились в собственности граждан), в 2022 году - 50,6 миллиона (из них 47,8 миллиона находились в собственности граждан).