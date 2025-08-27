https://1prime.ru/20250827/rossija-861301822.html

СМИ подсчитали число легковых автомобилей в России

СМИ подсчитали число легковых автомобилей в России - 27.08.2025, ПРАЙМ

СМИ подсчитали число легковых автомобилей в России

Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет количество машин в стране увечилось на 8,7 миллиона, говорится в... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T07:28+0300

2025-08-27T07:28+0300

2025-08-27T08:03+0300

бизнес

россия

экономика

лнр

херсонская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861301822.jpg?1756271022

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Почти 53 миллиона легковых автомобилей насчитывается в России, за последние десять лет количество машин в стране увечилось на 8,7 миллиона, говорится в статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным на 2024 год, в стране насчитывается более 52,9 миллиона легковых машин, свыше 49,5 миллионов из них находятся в собственности граждан. Отмечается, что статистика не включает данные ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. С каждым годом количество транспортных средств этого типа увеличивается. Так, в 2023 году насчитывалось 51,5 миллиона легковых автомобилей (из них 48,5 миллионов находились в собственности граждан), в 2022 году - 50,6 миллиона (из них 47,8 миллиона находились в собственности граждан). ​

лнр

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, лнр, херсонская область