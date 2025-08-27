Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия призвала Германию не скрывать правду о "Северных потоках" - 27.08.2025, ПРАЙМ
Россия призвала Германию не скрывать правду о "Северных потоках"
Россия призвала Германию не скрывать правду о "Северных потоках" - 27.08.2025, ПРАЙМ
Россия призвала Германию не скрывать правду о "Северных потоках"
Россия призывает ФРГ не пытаться скрыть истину о терактах на "Северных потоках" за завесой тайны, предоставить полную информацию, сообщил первый зампостпреда РФ | 27.08.2025, ПРАЙМ
ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Россия призывает ФРГ не пытаться скрыть истину о терактах на "Северных потоках" за завесой тайны, предоставить полную информацию, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Призываем... власти ФРГ не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Он отметил, что РФ рассчитывает, что представители Германии будут принимать участие в заседаниях Совета по соответствующей теме, а не станут отделываться "формальными отписками". "Если необходимо сохранить конфиденциальность, такую дискуссию можно провести и за закрытыми дверями. Главное, чтобы у Совета была вся полнота сведений, и он мог принимать их на их основе решения. Соответствующее предложение Российской Федерации и наших единомышленников по-прежнему на столе", – констатировал Полянский.
00:00 27.08.2025
 
Россия призвала Германию не скрывать правду о "Северных потоках"

Полянский: Россия призывает ФРГ не скрывать правду о терактах на "Северных потоках"

© AFP / John MacdougallФлаги Германии и России
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Флаги Германии и России. Архивное фото
© AFP / John Macdougall
ООН, 26 авг – ПРАЙМ. Россия призывает ФРГ не пытаться скрыть истину о терактах на "Северных потоках" за завесой тайны, предоставить полную информацию, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Призываем... власти ФРГ не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
Он отметил, что РФ рассчитывает, что представители Германии будут принимать участие в заседаниях Совета по соответствующей теме, а не станут отделываться "формальными отписками".
"Если необходимо сохранить конфиденциальность, такую дискуссию можно провести и за закрытыми дверями. Главное, чтобы у Совета была вся полнота сведений, и он мог принимать их на их основе решения. Соответствующее предложение Российской Федерации и наших единомышленников по-прежнему на столе", – констатировал Полянский.
Флаг у Штаб-квартиры ООН - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
ООН призвала к терпению в ожидании расследования по "Северным потокам"
Вчера, 23:42
 
