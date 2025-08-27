https://1prime.ru/20250827/rossiya-861353563.html
Суд в Москве взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга
Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по искам подконтрольного "Газпрому" ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал с посольства... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T21:24+0300
россия
украина
москва
моэк
газпром
в мире
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по искам подконтрольного "Газпрому" ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Первый иск был подан в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, взыскав с ответчика около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам 2009 года на снабжение теплом и горячей водой за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего на данный момент рассмотрено и полностью удовлетворено 12 исков. Тринадцатый – на сумму более 3,6 миллиона рублей – поступил в суд в июле, но пока к рассмотрению не принят. Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
Суд в Москве взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга
