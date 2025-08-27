Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.08.2025 Росстат рассказал о росте ВВП России в I полугодии в годовом выражении
Росстат рассказал о росте ВВП России в I полугодии в годовом выражении
ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
экономика
россия
рф
антон силуанов
росстат
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные статистического ведомства полностью совпали с оценкой Минэкономразвития. Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале ВВП РФ вырос на 1,1%, в первом - на 1,4%. В среду министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что рост ВВП России в текущем году составит не менее 1,5%. Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.
россия, рф, антон силуанов, росстат
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Росстат
19:01 27.08.2025
 
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.
Данные статистического ведомства полностью совпали с оценкой Минэкономразвития.
Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале ВВП РФ вырос на 1,1%, в первом - на 1,4%.
В среду министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что рост ВВП России в текущем году составит не менее 1,5%.
Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.
Экономика РОССИЯ РФ Антон Силуанов Росстат
 
 
