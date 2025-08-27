https://1prime.ru/20250827/rost-861346908.html

Росстат рассказал о росте ВВП России в I полугодии в годовом выражении

ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные статистического ведомства полностью совпали с оценкой Минэкономразвития. Как ранее сообщал Росстат, во втором квартале ВВП РФ вырос на 1,1%, в первом - на 1,4%. В среду министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что рост ВВП России в текущем году составит не менее 1,5%. Пока текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.

