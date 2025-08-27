Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль коррекционно укрепляется к юаню на в первые часы торгов среды - 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T11:31+0300
2025-08-27T11:31+0300
экономика
рынок
богдан зварич
алексей антонов
псб
11:31 27.08.2025
 
Рубль коррекционно укрепляется к юаню на в первые часы торгов среды

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,18 рубля, компенсируя вчерашние потери

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет в первые часы торговой сессии среды, компенсируя вчерашние потери, китайская валюта дешевеет до 11,18 рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,18 рубля.
При этом накануне юань укрепился на 6 копеек.
"Сегодня рубль может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть вчерашних потерь", - предполагает Богдан Зварич из ПСБ.
"Последние три сессии наблюдается рост волатильности. Пара пытается закрепиться выше 11,2. Если это ей удастся, то следующей преградой станет отметка 11,5 рубля. С учетом конца месяца, когда экспортеры обычно уменьшают продажу валюты, вероятность "роста" пары выше, чем ее снижение", - отметил в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Однако сегодняшнее движение вряд ли изменит тенденцию на переход юаня в середину целевого диапазона 11-11,5 рубля – прохождение в четверг пика налоговых выплат приведет к снижению предложения иностранных валют на рынке, что может привести к дальнейшему умеренному ослаблению национальной валюты во второй половине недели, добавляет Зварич.
Поэтому в ближайшие недели диапазон 11-11,5 рубля останется актуальным для юаня, а ближе к концу сентября ожидается выхода китайской валюты к его верней границе, заключает он.
Юань открыл торги в среду снижением
10:05
 
