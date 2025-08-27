https://1prime.ru/20250827/rubl-861315264.html
Рубль коррекционно укрепляется к юаню на в первые часы торгов среды
Рубль коррекционно укрепляется к юаню на в первые часы торгов среды - 27.08.2025, ПРАЙМ
Рубль коррекционно укрепляется к юаню на в первые часы торгов среды
Курс рубля заметно растет в первые часы торговой сессии среды, компенсируя вчерашние потери, китайская валюта дешевеет до 11,18 рубля, следует из данных... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T11:31+0300
2025-08-27T11:31+0300
2025-08-27T11:31+0300
экономика
рынок
богдан зварич
алексей антонов
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f0b7348fb3dc85612569b44a186bd2fa.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет в первые часы торговой сессии среды, компенсируя вчерашние потери, китайская валюта дешевеет до 11,18 рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,18 рубля. При этом накануне юань укрепился на 6 копеек. "Сегодня рубль может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть вчерашних потерь", - предполагает Богдан Зварич из ПСБ. "Последние три сессии наблюдается рост волатильности. Пара пытается закрепиться выше 11,2. Если это ей удастся, то следующей преградой станет отметка 11,5 рубля. С учетом конца месяца, когда экспортеры обычно уменьшают продажу валюты, вероятность "роста" пары выше, чем ее снижение", - отметил в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Однако сегодняшнее движение вряд ли изменит тенденцию на переход юаня в середину целевого диапазона 11-11,5 рубля – прохождение в четверг пика налоговых выплат приведет к снижению предложения иностранных валют на рынке, что может привести к дальнейшему умеренному ослаблению национальной валюты во второй половине недели, добавляет Зварич. Поэтому в ближайшие недели диапазон 11-11,5 рубля останется актуальным для юаня, а ближе к концу сентября ожидается выхода китайской валюты к его верней границе, заключает он.
https://1prime.ru/20250827/yuan-861309567.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dc9ecd18bbe5564c9c5f90ef4ddfa6c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, богдан зварич, алексей антонов, псб
Экономика, Рынок, Богдан Зварич, Алексей Антонов, ПСБ
Рубль коррекционно укрепляется к юаню на в первые часы торгов среды
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,18 рубля, компенсируя вчерашние потери
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет в первые часы торговой сессии среды, компенсируя вчерашние потери, китайская валюта дешевеет до 11,18 рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,18 рубля.
При этом накануне юань укрепился на 6 копеек.
"Сегодня рубль может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть вчерашних потерь", - предполагает Богдан Зварич из ПСБ.
"Последние три сессии наблюдается рост волатильности. Пара пытается закрепиться выше 11,2. Если это ей удастся, то следующей преградой станет отметка 11,5 рубля. С учетом конца месяца, когда экспортеры обычно уменьшают продажу валюты, вероятность "роста" пары выше, чем ее снижение", - отметил в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Однако сегодняшнее движение вряд ли изменит тенденцию на переход юаня в середину целевого диапазона 11-11,5 рубля – прохождение в четверг пика налоговых выплат приведет к снижению предложения иностранных валют на рынке, что может привести к дальнейшему умеренному ослаблению национальной валюты во второй половине недели, добавляет Зварич.
Поэтому в ближайшие недели диапазон 11-11,5 рубля останется актуальным для юаня, а ближе к концу сентября ожидается выхода китайской валюты к его верней границе, заключает он.
Юань открыл торги в среду снижением