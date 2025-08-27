https://1prime.ru/20250827/rubl-861315264.html

Рубль коррекционно укрепляется к юаню на в первые часы торгов среды

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет в первые часы торговой сессии среды, компенсируя вчерашние потери, китайская валюта дешевеет до 11,18 рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,18 рубля. При этом накануне юань укрепился на 6 копеек. "Сегодня рубль может попытаться перейти к восстановлению и отыграть часть вчерашних потерь", - предполагает Богдан Зварич из ПСБ. "Последние три сессии наблюдается рост волатильности. Пара пытается закрепиться выше 11,2. Если это ей удастся, то следующей преградой станет отметка 11,5 рубля. С учетом конца месяца, когда экспортеры обычно уменьшают продажу валюты, вероятность "роста" пары выше, чем ее снижение", - отметил в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Однако сегодняшнее движение вряд ли изменит тенденцию на переход юаня в середину целевого диапазона 11-11,5 рубля – прохождение в четверг пика налоговых выплат приведет к снижению предложения иностранных валют на рынке, что может привести к дальнейшему умеренному ослаблению национальной валюты во второй половине недели, добавляет Зварич. Поэтому в ближайшие недели диапазон 11-11,5 рубля останется актуальным для юаня, а ближе к концу сентября ожидается выхода китайской валюты к его верней границе, заключает он.

