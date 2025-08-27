https://1prime.ru/20250827/rynok-861310202.html
Российский рынок акций символически растет в начале основной сессии среды
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует символический рост в начале основной сессии среды, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 0,1% относительно предыдущего закрытия, до 2 888,7 пункта. Заметно растут акции "Акрона" (+1,89%), "СПБ Биржи" (+0,59%), "Эн+ Груп" (+0,52%), "М.Видео" (+0,48%), "ВК" (+0,38%). В лидерах снижения акции "Ростелекома" (-0,92%), "Татнефти" (обыкновенные снижаются на 0,61%, привилегированные - на 0,5%), "Позитива" (-0,57%), "Селигдара" (-0,45%). "Возобновления торговой активности на рынке широким фронтом в условиях затишья на геополитической арене мы пока не ждем, скорее интересны локальные покупки под крепкие идеи на внутреннем рынке и снижение ключевой ставки. Сегодня мы полагаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2880-2950 пунктов. В фокусе финансовые результаты компаний - "Татнефти", "Полюса" и "Вуш", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. "В целом сегодня ждем продолжения боковика. Ситуация может немного оживиться вечером, когда Росстат объявит данные по инфляции. На них будут строиться прогнозы относительно размера снижения ставки ЦБ в сентябре", - рассказал Алексей Антонов из "Алор брокер".
