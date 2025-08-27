https://1prime.ru/20250827/rynok-861346411.html
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 0,89%, следует из данных Московской биржи. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T18:53+0300
2025-08-27T18:53+0300
2025-08-27T18:55+0300
акции
россия
рынок
экономика
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 0,89%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,89% - до 2 911,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,77, до 1 193,72 пункта, долларовый РТС - на 0,99%, до 1 140,17 пункта.
https://1prime.ru/20250827/dollar-861343607.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, россия, рынок, мосбиржа, ртс
Акции, РОССИЯ, Рынок, Экономика, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов на 0,89%