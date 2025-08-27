https://1prime.ru/20250827/rynok-861346411.html

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 0,89%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,89% - до 2 911,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,77, до 1 193,72 пункта, долларовый РТС - на 0,99%, до 1 140,17 пункта.

