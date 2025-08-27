Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду ознакомился с новым аэропортом для бизнес-авиации в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства. | 27.08.2025, ПРАЙМ
21:36 27.08.2025
 
Мирзиеев ознакомился с новым аэропортом в Ташкенте

Мирзиеев ознакомился с новым аэропортом для бизнес-авиации в Ташкенте

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 27 авг – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду ознакомился с новым аэропортом для бизнес-авиации в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Шавкат Мирзиёев 27 августа ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома "Ташкент-Восточный". Его строительство началось в 2017 году. Масштабный проект, пройдя через пандемию и последующие трудности, был успешно завершен", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на общей площади комплекса бизнес-авиации в 561 гектар удалось реконструировать взлетно-посадочную полосу длиной 4 километра и три рулежные дорожки, что позволило принимать даже самые тяжелые самолеты. Построен VIP и CIP-терминалы на прием 100 пассажиров в час, перрон на 20 воздушных судов, а также ангары для самолётов типа Boeing-787, А-320, бизнес-джетов и вертолетов
"После долгой подготовки мы построили новый аэропорт, который обеспечит высокий уровень сервиса для гостей нашей страны. Это позволит разгрузить Ташкентский международный аэропорт", - цитирует Мирзиёева его пресс-служба.
Аэропорт бизнес-авиации оборудован современными радиотехническими и метеорологическими системами категории ICAO III-A. Это позволит обеспечивать взлеты и посадки даже в сложных погодных условиях, добавили в пресс-службе.
Аэродром "Ташкент-Восточный" расположен в пригороде Ташкенте, в советское время использовался для переброски частей воинского контингента в Афганистане. После распада СССР аэродром сначала был передан Ташкентскому авиационному предприятию им. В. Чкалова (ТАПОиЧ), а после ликвидации завода был законсервирован. В июле 2019 года компании B&A Contractors S.A и IT Engineering S.A., входящие в состав швейцарской Mabetex group, приступили к проектированию и строительство аэропорта бизнес-авиации на базе аэродрома. Поставки аэронавигационного оборудования для проекта также осуществляли российские "Азимут" и "Алмаз-Антей".
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Никитин рассказал об интересе бизнеса к модернизации аэропортов
