Мирзиеев ознакомился с новым аэропортом в Ташкенте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду ознакомился с новым аэропортом для бизнес-авиации в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства. | 27.08.2025, ПРАЙМ

ТАШКЕНТ, 27 авг – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду ознакомился с новым аэропортом для бизнес-авиации в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства. "Президент Шавкат Мирзиёев 27 августа ознакомился с новым аэропортом, построенным на базе аэродрома "Ташкент-Восточный". Его строительство началось в 2017 году. Масштабный проект, пройдя через пандемию и последующие трудности, был успешно завершен", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на общей площади комплекса бизнес-авиации в 561 гектар удалось реконструировать взлетно-посадочную полосу длиной 4 километра и три рулежные дорожки, что позволило принимать даже самые тяжелые самолеты. Построен VIP и CIP-терминалы на прием 100 пассажиров в час, перрон на 20 воздушных судов, а также ангары для самолётов типа Boeing-787, А-320, бизнес-джетов и вертолетов "После долгой подготовки мы построили новый аэропорт, который обеспечит высокий уровень сервиса для гостей нашей страны. Это позволит разгрузить Ташкентский международный аэропорт", - цитирует Мирзиёева его пресс-служба. Аэропорт бизнес-авиации оборудован современными радиотехническими и метеорологическими системами категории ICAO III-A. Это позволит обеспечивать взлеты и посадки даже в сложных погодных условиях, добавили в пресс-службе. Аэродром "Ташкент-Восточный" расположен в пригороде Ташкенте, в советское время использовался для переброски частей воинского контингента в Афганистане. После распада СССР аэродром сначала был передан Ташкентскому авиационному предприятию им. В. Чкалова (ТАПОиЧ), а после ликвидации завода был законсервирован. В июле 2019 года компании B&A Contractors S.A и IT Engineering S.A., входящие в состав швейцарской Mabetex group, приступили к проектированию и строительство аэропорта бизнес-авиации на базе аэродрома. Поставки аэронавигационного оборудования для проекта также осуществляли российские "Азимут" и "Алмаз-Антей".

