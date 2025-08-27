https://1prime.ru/20250827/sanktsii-861352617.html

ЕС может ввести вторичные антироссийские санкции, пишет Bloomberg

ЕС может ввести вторичные антироссийские санкции, пишет Bloomberg - 27.08.2025, ПРАЙМ

ЕС может ввести вторичные антироссийские санкции, пишет Bloomberg

Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T20:56+0300

2025-08-27T20:56+0300

2025-08-27T20:56+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

запад

москва

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Европейский союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России в обходе действующих карательных мер блока против Москвы", - говорится в материале агентства. Кроме того, по данным Блумберг, министры стран ЕС также обдумывают введение новых санкций в отношении нефтяного, газового и финансового секторов РФ и новых ограничений на импорт и экспорт российских товаров. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250826/sanktsii-861257779.html

рф

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, запад, москва, владимир путин, ес