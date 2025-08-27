Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС может ввести вторичные антироссийские санкции, пишет Bloomberg - 27.08.2025, ПРАЙМ
ЕС может ввести вторичные антироссийские санкции, пишет Bloomberg
ЕС может ввести вторичные антироссийские санкции, пишет Bloomberg - 27.08.2025, ПРАЙМ
ЕС может ввести вторичные антироссийские санкции, пишет Bloomberg
Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 27.08.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
мировая экономика
рф
запад
москва
владимир путин
ес
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Европейский союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России в обходе действующих карательных мер блока против Москвы", - говорится в материале агентства. Кроме того, по данным Блумберг, министры стран ЕС также обдумывают введение новых санкций в отношении нефтяного, газового и финансового секторов РФ и новых ограничений на импорт и экспорт российских товаров. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
москва
Новости
россия, мировая экономика, рф, запад, москва, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС
20:56 27.08.2025
 
ЕС может ввести вторичные антироссийские санкции, пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность введения вторичных санкций против РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Европейский союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России в обходе действующих карательных мер блока против Москвы", - говорится в материале агентства.
Кроме того, по данным Блумберг, министры стран ЕС также обдумывают введение новых санкций в отношении нефтяного, газового и финансового секторов РФ и новых ограничений на импорт и экспорт российских товаров.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинЕС
 
 
