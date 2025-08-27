https://1prime.ru/20250827/sevpotoki-861304453.html

Названа численность группы, осуществившей взрывы на "Северных потоках"

Названа численность группы, осуществившей взрывы на "Северных потоках"

2025-08-27T08:28+0300

БЕРЛИН, 27 авг - ПРАЙМ. В диверсионную группу, осуществившую взрывы на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в 2022, входило семь человек, включая координатора операции - гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по запросу ФРГ, говорится в Европейском ордере на арест, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Ему было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника", - отмечается в документе. Уточняется, что после установки взрывчатки 22 сентября 2022 года участники вернулись в порт Вик, после чего Кузнецов был вывезен на Украину. В документе говорится, что 26 сентября 2022 года около 2.03 и 19.03 произошли взрывы, вызвавшие разрывы трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, сильные повреждения и утечку больших объемов газа в Балтийское море. "Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из РФ в Германию", - уточняется в ордере. В результате газопровод "Северный поток-1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности Германии в газе (2021 год), стал непригоден к эксплуатации. "Северный поток-2" был завершен, но еще не введен в эксплуатацию на момент взрывов. Оба трубопровода оканчиваются в германском Лубмине. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.

