Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа численность группы, осуществившей взрывы на "Северных потоках" - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/sevpotoki-861304453.html
Названа численность группы, осуществившей взрывы на "Северных потоках"
Названа численность группы, осуществившей взрывы на "Северных потоках" - 27.08.2025, ПРАЙМ
Названа численность группы, осуществившей взрывы на "Северных потоках"
В диверсионную группу, осуществившую взрывы на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в 2022, входило семь человек, включая координатора операции -... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T08:28+0300
2025-08-27T08:28+0300
россия
германия
балтийское море
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_bb848f7bf0bdf4f299921f15b4cfc152.jpg
БЕРЛИН, 27 авг - ПРАЙМ. В диверсионную группу, осуществившую взрывы на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в 2022, входило семь человек, включая координатора операции - гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по запросу ФРГ, говорится в Европейском ордере на арест, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Ему было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника", - отмечается в документе. Уточняется, что после установки взрывчатки 22 сентября 2022 года участники вернулись в порт Вик, после чего Кузнецов был вывезен на Украину. В документе говорится, что 26 сентября 2022 года около 2.03 и 19.03 произошли взрывы, вызвавшие разрывы трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, сильные повреждения и утечку больших объемов газа в Балтийское море. "Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из РФ в Германию", - уточняется в ордере. В результате газопровод "Северный поток-1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности Германии в газе (2021 год), стал непригоден к эксплуатации. "Северный поток-2" был завершен, но еще не введен в эксплуатацию на момент взрывов. Оба трубопровода оканчиваются в германском Лубмине. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
https://1prime.ru/20250821/arest-861045151.html
германия
балтийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:925:694_1920x0_80_0_0_48a1dd6ffa95d8baabd7538f19fbbd14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, балтийское море, северный поток - 2
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Балтийское море, Северный поток - 2
08:28 27.08.2025
 
Названа численность группы, осуществившей взрывы на "Северных потоках"

В осуществившую диверсии на "Северных потоках" группу входило семь человек

© Командование обороны Дании | Перейти в медиабанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
© Командование обороны Дании
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 27 авг - ПРАЙМ. В диверсионную группу, осуществившую взрывы на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в 2022, входило семь человек, включая координатора операции - гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по запросу ФРГ, говорится в Европейском ордере на арест, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Ему было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника", - отмечается в документе.
Уточняется, что после установки взрывчатки 22 сентября 2022 года участники вернулись в порт Вик, после чего Кузнецов был вывезен на Украину. В документе говорится, что 26 сентября 2022 года около 2.03 и 19.03 произошли взрывы, вызвавшие разрывы трубопроводов длиной до нескольких сотен метров, сильные повреждения и утечку больших объемов газа в Балтийское море.
"Целью действий обвиняемого и соучастников было долговременное прекращение поставок газа из РФ в Германию", - уточняется в ордере. В результате газопровод "Северный поток-1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности Германии в газе (2021 год), стал непригоден к эксплуатации. "Северный поток-2" был завершен, но еще не введен в эксплуатацию на момент взрывов. Оба трубопровода оканчиваются в германском Лубмине.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
ЧП на Северных потоках
В Италии подтвердили факт ареста украинца, причастного к подрыву Севпотоков
21 августа, 14:26
 
РОССИЯГЕРМАНИЯБалтийское мореСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала