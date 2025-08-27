В Госдуме предупредили о штрафах за самозахват парковочных мест

https://1prime.ru/20250827/shtraf-861322871.html

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Гражданам РФ может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей за самовольное ограждение парковочного места во дворе, если кадастровая стоимость участка не определена, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "За самовольное ограждение парковочного места во дворе грозит ответственность в соответствии со статьей КоАП РФ 7.1 (Самовольное занятие земельного участка). Штраф по ней физлицам составляет от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 200 тысяч рублей. Но это в случае, если кадастровая стоимость участка не определена", - сообщил Колунов. Он добавил, что если кадастровая стоимость участка определена, граждан ждёт штраф от 1 до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 1,5 до 2% от кадастровой цены, но не менее 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до 3% кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей. По словам депутата, эти суммы крайне ощутимы. "В случае, если ваши соседи совершают самозахват парковочного места во дворе – вешают цепи, устанавливают столбы, блокираторы и так далее – необходимо обратиться в управляющую компанию", - подчеркнул зампред комитета. Он также отметил, что обычно управляющая компания берет на себя все заботы, проблему устраняет, виновников наказывает, но для закрепления эффекта можно обратиться в профильные муниципальные органы и в полицию.

