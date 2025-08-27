Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве назначил Twitch оборотный штраф свыше 61 миллиона рублей - 27.08.2025
Суд в Москве назначил Twitch оборотный штраф свыше 61 миллиона рублей
Суд в Москве назначил Twitch оборотный штраф свыше 61 миллиона рублей - 27.08.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве назначил Twitch оборотный штраф свыше 61 миллиона рублей
Суд оштрафовал на 61 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за нарушение законодательства РФ, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T15:44+0300
2025-08-27T15:44+0300
бизнес
россия
москва
twitch
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 61 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за нарушение законодательства РФ, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Твитч Интерактив Инк. (Twitch Interactive, Inc.) назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 61 747 992 рубля 60 копеек", - сказал собеседник агентства. Речь идет о штрафе по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Общая сумма штрафов, наложенных на стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного контента и неисполнение как владельца соцсети российского законодательства достигла 69,7 миллиона рублей, рассказали в конце мая РИА Новости в Роскомнадзоре.
москва
бизнес, россия, москва, twitch, роскомнадзор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Twitch, Роскомнадзор
15:44 27.08.2025
 
Суд в Москве назначил Twitch оборотный штраф свыше 61 миллиона рублей

Суд оштрафовал Twitch на 61 миллион рублей за нарушение законодательства

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 61 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за нарушение законодательства РФ, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Твитч Интерактив Инк. (Twitch Interactive, Inc.) назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 61 747 992 рубля 60 копеек", - сказал собеседник агентства.
Речь идет о штрафе по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ.
Общая сумма штрафов, наложенных на стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного контента и неисполнение как владельца соцсети российского законодательства достигла 69,7 миллиона рублей, рассказали в конце мая РИА Новости в Роскомнадзоре.
БизнесРОССИЯМОСКВАTwitchРоскомнадзор
 
 
