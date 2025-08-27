https://1prime.ru/20250827/shtraf-861335953.html

Суд в Москве назначил Twitch оборотный штраф свыше 61 миллиона рублей

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 61 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за нарушение законодательства РФ, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Твитч Интерактив Инк. (Twitch Interactive, Inc.) назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 61 747 992 рубля 60 копеек", - сказал собеседник агентства. Речь идет о штрафе по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Общая сумма штрафов, наложенных на стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного контента и неисполнение как владельца соцсети российского законодательства достигла 69,7 миллиона рублей, рассказали в конце мая РИА Новости в Роскомнадзоре.

москва

