Суд в Москве назначил Twitch оборотный штраф свыше 61 миллиона рублей
Суд в Москве назначил Twitch оборотный штраф свыше 61 миллиона рублей - 27.08.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве назначил Twitch оборотный штраф свыше 61 миллиона рублей
27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 61 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за нарушение законодательства РФ, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Твитч Интерактив Инк. (Twitch Interactive, Inc.) назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 61 747 992 рубля 60 копеек", - сказал собеседник агентства. Речь идет о штрафе по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Общая сумма штрафов, наложенных на стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного контента и неисполнение как владельца соцсети российского законодательства достигла 69,7 миллиона рублей, рассказали в конце мая РИА Новости в Роскомнадзоре.
