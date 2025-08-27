https://1prime.ru/20250827/shvydka-861296474.html

Швыдкой рассказал о конкурсе "Интервидение"

Швыдкой рассказал о конкурсе "Интервидение"

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Каждая страна-участница международного музыкального конкурса "Интервидение" сможет раскрыть свой культурный код и индивидуальность, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Хрустальный кубок свидетельствует о чистоте помыслов всех участников "Интервидения". Каждая страна здесь сможет раскрыть свой культурный код, свою душу и индивидуальность. Конкурс представит богатство и мощь великих мировых культур, в том числе китайской, индийской, латиноамериканской, сербской и даже американской", - сказал он. По мнению Швыдкого, именно искусство, как и спорт, несмотря на конкуренцию, являются сферами любви. "Мы понимаем, что нельзя никого заставить любить. Когда люди начинают петь, то многие вещи уходят на задний план. В эти моменты все едины и забывают о разногласиях. На "Интервидении" будет определен один победитель, однако проигравших не будет", - отметил он. Президент России Владимир Путин в феврале подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

