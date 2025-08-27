https://1prime.ru/20250827/siluanov-861329745.html

Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России

Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России - 27.08.2025

Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России

ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами кабмина. Он подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет являться для ЦБ РФ основанием для смягчения ДКП.

