Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/siluanov-861329745.html
Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России
Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России - 27.08.2025, ПРАЙМ
Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России
ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T14:21+0300
2025-08-27T14:21+0300
экономика
россия
финансы
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329264_0:0:2659:1497_1920x0_80_0_0_993c2b2feb40ec7cd0c23b7f1c09351c.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами кабмина. Он подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет являться для ЦБ РФ основанием для смягчения ДКП.
https://1prime.ru/20250813/vvp-860687326.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329264_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_9e8acb85397e266e33615c4726f5dd4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов
14:21 27.08.2025
 
Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России

Силуанов: рост ВВП России в 2025 году составит не менее 1,5%

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 18 октября 2017
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 18 октября 2017 - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами кабмина.
Он подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет являться для ЦБ РФ основанием для смягчения ДКП.
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
В Минэкономразвития раскрыли актуальные данные по росту ВВП России
13 августа, 19:29
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыАнтон Силуанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала