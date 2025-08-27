https://1prime.ru/20250827/siluanov-861329745.html
Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России
Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России - 27.08.2025, ПРАЙМ
Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России
ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T14:21+0300
2025-08-27T14:21+0300
2025-08-27T14:21+0300
экономика
россия
финансы
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329264_0:0:2659:1497_1920x0_80_0_0_993c2b2feb40ec7cd0c23b7f1c09351c.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами кабмина. Он подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет являться для ЦБ РФ основанием для смягчения ДКП.
https://1prime.ru/20250813/vvp-860687326.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329264_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_9e8acb85397e266e33615c4726f5dd4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов
Силуанов сделал прогноз по росту ВВП России
Силуанов: рост ВВП России в 2025 году составит не менее 1,5%
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"В этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. Мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%, так, во всяком случае, по оценке министерства экономического развития, в текущем году", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами кабмина.
Он подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет являться для ЦБ РФ основанием для смягчения ДКП.
В Минэкономразвития раскрыли актуальные данные по росту ВВП России